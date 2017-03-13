Универсальный мобильный комплекс связи испытали в ходе тренировки в ВС РК

Комплексная тренировка по связи проводится в ВС на плановой основе.

В региональном командовании «Восток» прошли комплексные тренировки по связи. В ходе практических занятий были широко использованы возможности новейшей техники — универсального мобильного комплекса связи, который показал высокую эффективность, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

По плану комплексной тренировки был развернут узел связи командного пункта. На боевых постах с точностью по времени закрыты и обеспечены каналы аналоговой и цифровой связи в открытом и защищенном режимах.

«Связисты успешно выполнили все поставленные командованием задачи. Ряд военнослужащих, в числе которых начальники аппаратных, специалисты-радиотелеграфисты, продемонстрировавшие в ходе тренировки высокий профессионализм, выучку и отличные знания в вопросах эксплуатации новых средств связи, были отмечены в лучшую сторону», — отметили в оборонном ведомстве.

Комплексная тренировка по связи проводится в ВС на плановой основе. Аналогичные тренировки прошли также в региональных командованиях «Запад» и «Юг».

«Благодаря практическим занятиям личный состав воинских частей и подразделений связи пополнил базу знаний в вопросах обеспечения координации и взаимодействия между полевыми и стационарными узлами связи с использованием современных образцов военной техники, которыми сегодня оснащаются войска связи. Связь является неотъемлемой частью системы управления войсками. Связисты обеспечивают устойчивой и непрерывной связью ВС, от них во многом зависят оперативность и своевременность применения боевых средств и даже исход военной операции», — заявили в пресс-службе.