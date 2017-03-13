Тамара Дуйсенова объяснила внедрение информационной системы «е-Халық»

Система разработана для определения социального статуса жителей страны с целью прогнозирования их социальных потребностей.

Во время рабочей поездки в Актюбинскую область министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова объяснила, зачем внедряется новая информационная системы «е-Халық», передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эта система разработана для определения социального статуса жителей страны с целью прогнозирования и удовлетворения их социальных потребностей. В рамках программы с сентября 2016 года работает проект «Автоматизированное рабочее место акима сельского округа». В настоящее время он действует уже в 143 сельских округах Актюбинской области. Акиматы населенных пунктов ведут работу по заполнению информационной системы, в программу уже внесены данные 376 тысяч человек, или 44 процента от общей численности населения.

«Для чего мы внедряем „е-Халық“? Во-первых, для решения вопросов занятости. На вашей социальной карте имеются данные по всем тем, кто имеет работу, получает социальные выплаты, самозанятым. Совместно с центром занятости вы должны адресно работать с теми, кто не входит в эти категории. Во-вторых, безработным не обязательно ехать в Актобе, чтобы зарегистрироваться, им достаточно прийти в акимат. Тут они не только могут быть поставлены на учет, но и должны получить всю необходимую информацию о том, на какие меры господдержки по программе занятости они могут рассчитывать. И именно отсюда их нужно направлять на обучение, краткосрочные курсы. Вот для чего нужна эта система», — проинформировала министр.

Кроме того, Тамара Дуйсенова посетила Центр обслуживания населения, где реализуется программа «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства». В рамках этого пилотного проекта ведется работа по регистрации безработных, направлению их на социальные рабочие места, обучение, молодежную практику, по трудоустройству населения.

Ранее сообщалось, в Казахстане в 2017 году из бюджета будет направлено 85 миллиардов тенге на программу «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства».