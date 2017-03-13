Минобрнауки Казахстана расширит число рассматриваемых заявок на создание e-журнала

Система «Күнделік» внедряется в пилотном режиме, а решение об использовании электронного журнала принимает руководство школ.

В ответ на обвинения в лоббировании интересов компании «Күнделік» глава Минобранауки Казахстана Ерлан Сагадиев подчеркнул, что ведомство заинтересовано в большем количестве заявок на создание е-журнала для учреждений образования и готово рассмотреть все предложения компаний-разработчиков, передает Digital Report. Глава ведомства считает необоснованными обвинения в лоббировании интересов компании «Күнделік».

Обвинения против МОН были направлены в генпрокуратуру и нацбюро по противодействию коррупции компанией «Орлеу», которая посчитала, что ведомство продвигает внедрение ПО компании «Күнделік». 9 марта на пресс-конференции министр Минобрнауки подчеркнул: «Я единоличное решение не принимал, у нас был объявлен конкурс на государственно-частное партнерство, условия конкурса были размещены на официальном сайте. Подала заявление с полным пакетом документов только одна компания — „Күнделік“. Вторая компания предоставила только письмо о желании участвовать, но ни концепции, ни финансово-экономического обоснования, ни ТЭО не было». Сагадиев отметил, что все предложения рассматривает на конкурсной основе комиссия, в которую входят и депутаты, и ИТ-специалисты.

«У нас нет интересов продвигать ту или иную компанию. Главное, чтобы в Казахстане был прогресс, чтобы учителя избавились от бумажной отчетности. Единственное требование — чтобы она была бесплатной», — высказался глава ведомства.

Пресс-служба МОН также сообщила, что «Күнделік» внедряется в пилотном режиме в школах, которые определены областными управлениями образования, а не министерством, а решение о внедрении электронного журнала принимает руководство школ.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная использованию информационных технологий в сфере образования.