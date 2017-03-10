Beeline представил сервис Beeline.Music

Сервис позволяет скачивать лицензионный контент и прослушивать его на любом устройстве.

Beeline Казахстан объявляет о запуске музыкального онлайн-сервиса Beeline.Music. Мобильное приложение доступно пользователям смартфонов на операционной системе Android. Beeline.Music содержит только лицензионный контент казахстанских и зарубежных исполнителей. Сервис позволяет скачивать музыку на смартфон, планшет или компьютер и слушать ее в любое время и в любом месте с любого устройства.

Функционал мобильного приложения Beeline.Music включает возможность формирования очереди и собственных плейлистов, добавления музыки в избранное и установки любого трека вместо гудка. Для абонентов сети Beeline Казахстан интернет-трафик совершенно бесплатен, и не расходуется из текущих пакетов. Музыкальный сервис Beeline.Music доступен на всей территории Республики Казахстан.

«Наше новое мобильное приложение Beeline.Music полностью удовлетворяет потребности современных пользователей. Оно современное, юзабильное и простое в использовании. Сервис дает возможность получить доступ к собственной фонотеке с любого устройства. При этом интернет-трафик в сети Beeline не тарифицируется, а каталог песен будет постоянно расширяться», — прокомментировал коммерческий директор по развитию массового рынка Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Для регистрации в сервисе необходимо набрать команду на телефоне *272*1#. После регистрации абоненты Beeline смогут пользоваться сервисом первые 2 дня бесплатно. В дальнейшем абонентская плата за пользование услугой составит 20 тенге в сутки. Отключить подписку можно отправив команду «СТОП» на SMS-номер 972.