В Астане создадут ситуационный городской центр

Центр для оптимизации и решения имеющихся проблем, интегрированный с работой главного операционного центра ДВД столицы, будет запущен до 1 мая.

В столичном акимате состоялось расширенное рабочее совещание по рассмотрению хода реализации утвержденного совместно с Генеральной прокуратурой и акиматом Астаны комплексного плана по обеспечению комфорта и безопасности города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«План „Безопасность и комфорт столицы“ был разработан для повышения стандартов безопасности, для комфортной жизни жителей и гостей столицы. Документ включает в себя 172 мероприятия и два раздела — „Безопасность“ и „Комфорт“. К первому разделу относятся: обеспечение общественной безопасности, недопущение ЧС и готовность к последствиям, экономическая безопасность. Ко второму — удовлетворенность сервисом, качеством жизни и туристический комфорт. На сегодня полностью исполнено 19 пунктов, остальные 99 мероприятий находятся на стадии реализации», — отмечается в информации.

В мероприятии приняли участие Генеральный прокурор РК Жакып Асанов, аким Астаны Асет Исекешев, также руководители центральных государственных органов, всех ведомств и структурных подразделений администрации города, прокуратуры, ДВД, органов национальной безопасности.

Стороны обсудили ряд имеющихся проблемных вопросов в городе, среди которых наиболее острые — обеспечение нулевой терпимости, занятие нелегальным бизнесом, наведение порядка в увеселительных заведениях, вопросы культуры работников правоохранительных органов, оптимизация работы общественного транспорта, рост кражи цветного лома, высокий уровень миграции и рост преступности. Глава города внес конкретные предложения по каждому блоку, где требуется принятие решений соответствующих министерств и ведомств.

По словам акима, для оптимизации и решения имеющихся проблем до 1 мая будет создан городской ситуационный центр, интегрированный с работой главного операционного центра ДВД столицы. До конца года по всему городу будет установлено 10 тысяч камер видеонаблюдения для сотрудников полиции и городских служб.

По итогам мероприятия стороны договорились о создании специального совместного проектного офиса, который будет работать в постоянном режиме, в том числе с подключением экспертов и обсуждением с населением вопросов по всем вышеуказанным направлениям.