Узбекистан борется с нехваткой POS-терминалов с помощью QR-кодов

С 1 марта осуществление деятельности в сфере розничной торговли и услуг без терминалов запрещено.

В Узбекистане по состоянию на 1 февраля 2017 года количество выпущенных в обращение банковских карт достигло 19,523 млн штук. Число пластиковых карт постоянно растет, но возможность безналичных расчетов не обеспечена — далеко не каждая торговая точка имеет POS-терминал. При этом, согласно постановлению президента № 2777 «О мерах по дальнейшему совершенствованию денежного обращения и развитию расчетов с использованием банковских пластиковых карточек», с 1 марта 2017 года осуществление деятельности в сфере розничной торговли и услуг без терминалов запрещено, передает Digital Report.

По данным инвентаризации, которая была проведена в Ташкенте, только в столице страны не хватает около 1,7 тысячи POS-терминалов. Музаффар Пардаев, начальник государственного налогового управления (ГНИ) Ташкента, сообщил, что планируется дополнительно оснастить торговые точки и пункты оказания услуг Ташкента примерно 5-6 тыс. устройств. Предприниматели должны были установить POS-терминалы до 1 марта, но в действительности реализовать это было не так-то просто. Так как после приобретения контрольно-кассовой машины необходимо ее регистрация в ГНИ, которая требует предоставить порядка 7 документов.

Но решатся ли таким образом другие трудности, связанные с оплатой через терминалы? Есть как минимум пара насущных проблем, связанных с их использованием:

— торговые точки заинтересованы в наличных расчетах. Поэтому даже те из них, у которых есть терминал, зачастую говорят покупателям о его неисправности или же о его отсутствии вовсе.

— не решен вопрос безопасности. Для снятия денег со счета пользователям услуг и покупателям приходится вслух произносить пароль от карты. У них нет прямого доступа к терминалу, чтобы внести данные самостоятельно.

Предполагается, что решить эти проблемы можно с помощью оплаты по QR-кодам (код на ценнике товара, который можно сфотографировать на смартфон и сразу оплатить его с виртуальной карты, привязанной к телефону). О запуске системы заявил Единый общереспубликанский процессинговый центр (оператор национальной платежной системы Uzcard) менее месяца назад. Новая система оплаты через QR-код без использования торгового терминала внедрена врамках исполнения постановления кабинета министров Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития электронной коммерции в Республике Узбекистан на период 2016-2018 годов» от 4 декабря 2015 года.

Такой способ оплаты как для продавца, так и для покупателя удобнее, чем привычная оплата пластиковой банковской картой, считают в пресс-службе Uzcard.

«Например, продавцу будет не нужен торговый терминал для приема карт. А у покупателя будет возможность отказаться от кошелька с картами, которые заменит смартфон. Также повысится уровень безопасности карточных данных: не нужно передавать карту продавцу или вводить ее реквизиты в интернете», — сообщил представитель пресс-службы.

Дания Усманова, юрист компании Paycom, рассказывает, что в Узбекистане этот вид приема платежей работает уже около 3 лет.

«Интерес проявился именно сейчас отчасти из-за нехватки физических терминалов, отчасти по причине того, что бизнес уже „созрел“ для перехода к более передовым технологиям, — поясняет она. — Полностью отказаться от физических терминалов и перейти на оплату при помощи QR-кодов, к сожалению, сейчас не позволяет уровень развития инфраструктуры, особенно в регионах. Под инфраструктурой подразумеваются интернет-доступ у покупателя и наличие мобильных устройств, поддерживающих подобного рода технологии».

По мнению Дании Усмановой, в будущем, с развитием сферы ИКТ и обеспечением полного и свободного доступа к интернету на территории всей республики, альтернативные способы оплаты, не только оплата через QR-коды, но и технологии NFC и другие, вполне могут полностью вытеснить традиционные физические терминалы и представить использование пластиковых карт в совершенно ином свете.

Жавлон Эралиев, директор компании Modul Ware International, принимал непосредственное участие во внедрении системы. Он отметил, что при наличии новой системы, никакое торговое предприятие не сможет ссылаться на якобы временные проблемы с терминалом, следовательно, препятствий в проведении безналичных расчетов станет меньше.

Рынок электронных платежей в стране развивается с трудом. Как ранее писал DR, в Узбекистане пока отказались от идеи перевести все социальные выплаты на банковские пластиковые карты из-за отсутствия в стране банкоматов. Владелец банковской карты может получить наличные только через операциониста банка. Кроме того, действует ограничение на сумму снимаемых в день наличных.