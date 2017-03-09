Предложения в концепцию кибербезопасности можно внести до 15 марта

Документ доступен на портале «Открытые НПА».

На портале «Открытые НПА» доступна для обсуждения, внесения предложений и идей концепция кибербезопасности «Киберщит Казахстана», разработанная в целях обеспечения информационной безопасности общества и государства в сфере информатизации и связи, а также защиты неприкосновенности частной жизни граждан при использовании ими информационно-коммуникационных технологий.

Концепция призвана обеспечить единство подходов к формированию и реализации общенациональной политики обеспечения безопасности защищаемых законом видов информации, защиты электронных информационных ресурсов и систем, информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также совершенствования методологической базы и нормативных правовых актов, регулирующих сферу безопасного использования информационно-коммуникационных технологий.

Как отмечают в АО «Национальные информационные технологии», выполнение концепции послужит дальнейшей модернизации казахстанского общества и станет вкладом Казахстана в реализацию глобальной программы кибербезопасности ООН. Идеи граждан по улучшению содержания документа принимаются до 15 марта этого года.

Напомним, «Открытые НПА» является одним из компонентов «Открытого правительства» РК и представляет собой площадку для установления эффективной обратной связи между государственными органами и обществом.