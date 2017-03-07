В Карагандинской области планируют внедрить электронную оплату проезда в транспорте

Акимат надеется таким образом обеспечить прозрачность работы автопарков и отслеживание всех пассажиров.

В Карагандинской области рассматривается проект по внедрению электронной оплаты проезда в транспорте. Вопрос будет решен в апреле, передает Strategy2050.kz.

«Таким образом, можно обеспечить „прозрачность“ работы автопарков и отслеживать всех без исключения пассажиров», — отметили в акимате.

Власти Караганды планируют перенять опыт Алматы, где уже введен пилотный проект по электронному обилечиванию. В апреле этого года в правительстве страны рассмотрят предложение карагандинских властей по внесению изменений в законодательство.

В областном центре хотят ввести дифференцированные тарифы на наличный и безналичный расчет в автобусах, снять вопросы субсидирования автопарков и вывести транспортную отрасль из сервисной схемы. В том случае, если эти изменения примут, то за внедрение проекта в Караганде будет отвечать компания «Оңай».

Кроме того, в акимате заверили, что еще одним новшеством в Караганде для пассажиров общественного транспорта станут теплые остановки. Пока в городе установлена такая одна остановка. В скором времени планируется установить еще пять подобных павильонов.