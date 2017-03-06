В Алматы открылась академия стартапов

Она будет заниматься целенаправленным поиском, отбором и развитием стартап-проектов.

В Алматы открылась «Start-Up академия». Она стала четвертой стартап-академией, открытой на базе вуза — первые три были запущены в Астане, Атырау и Павлодаре. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан между фондом «Даму» и Евразийским технологическим университетом, передает «Литер».

В церемонии открытия приняли участие представители Азиатского Банка Развития, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного Банка Развития, Центра развития города Алматы, Ассоциации финансистов Казахстана, бизнес-инкубатора MOST, ПИТ «Алатау», банков второго уровня.

Академия будет заниматься целенаправленным поиском, отбором и развитием стартап-проектов по методике Томаса Селуччи, автора программы коммерциализации, разработанной для правительства США.

В ходе мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом «Даму» и ассоциацией «Болашак», которое предусматривает совместную поддержку социально значимых проектов ассоциации, в том числе — проектов образовательного, интеллектуального, бизнес и других направлений.

В Start-Up академиях городов Астана, Павлодар и Атырау за период сентябрь-декабрь 2016 г. прошли обучение 102 человека, 17 проектов выведено на акселерацию (сопровождение от разработки бизнес-идеи до ее реализации), из которых 4 проекта получили инвестиции.