Почтовые отправления в Таджикистане можно будет отследить онлайн

Международный почтовый союз передал таджикскому оператору 24 пары электронных считывателей штрих-кодов.

Отследить маршрут того или иного почтового отправления в онлайн уже скоро смогут граждане Таджикистана. Государственный почтовый оператор апробирует сервис в отделениях «Почтаи точик», передает Digital Report.

Международный почтовый союз передал таджикскому оператору 24 пары электронных считывателей штрих-кодов, а также провел обучение сотрудников «Почтаи точик». Сервис будет внедрен на официальном сайте компании, который планируют открыть в ближайшее время. Как отмечает сотрудник почтового госоператора Хуршед Маллаев, клиенты смогут за пару минут в режиме онлайн отследить свою посылку или корреспонденцию. Заведующий отделом срочной корреспонденции «Почтаи точик» Абдуджохид Ашуров убежден, что теперь они могут конкурировать с ведущими международными почтовыми службами.