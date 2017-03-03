Air Astana ввела мобильные посадочные талоны на международные рейсы

Пассажирам с мобильным посадочным талоном отведена отдельная стойка FAST TRACK для прохождения пограничного контроля.

Пассажиры международных рейсов авиакомпании «Эйр Астана», вылетающие из Алматы, могут зарегистрироваться на рейс через мобильный телефон и воспользоваться мобильным посадочным талоном, сообщает Sputnik со ссылкой на авиакомпанию. Пассажирам с мобильным посадочным талоном отведена отдельная стойка FAST TRACK для прохождения пограничного контроля.

Для получения мобильного посадочного необходимо зарегистрироваться через приложение Air Astana либо сайт авиакомпании и перед прохождением на посадку поднести телефон к сканирующему устройству. Мобильный посадочный талон представляет собой QR-код и краткую информацию о рейсе и пассажире. В течение полугода «Эйр Астана» планирует подключить эту услугу и в других аэропортах Казахстана.

Напомним — в июле прошлого года услуга мобильной регистрации была введена на внутренних рейсах.