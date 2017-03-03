Индустрия 4.0: е-нефть, е-газ, е-торговля, е-защита

Министерство энергетики намерено максимально автоматизировать деятельность всего нефтегазового сектора страны.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о цифровизации подведомственной ему отрасли: по его словам, опыт национальной компании «КазМунайГаз» по автоматизации нефтедобычи будет распространяться на все месторождения страны, передает Sputnik.

После обнародования текста послания президента страны, в котором речь шла о построении в Казахстане так называемой «Индустрии 4.0», все министерства и ведомства задались вопросом о том, что они могут оцифровать в своих отраслях. Минэнерго исключением не стало — в среду, на заседании коллегии министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что одним из приоритетных направлений деятельности его ведомства в ближайшие годы станет «активизация программы «Интеллектуальное месторождение» или «Цифровое месторождение». Здесь еще есть опыт национальной компании «КазМунайГаз».

Помимо этого, в энергетическом ведомстве страны планируют внедрить информационную систему учета нефти, которая позволит, наконец, обуздать ее воровство в Казахстане. «Внедрение информационной системы учета нефти для автоматизированного сбора, обработки, использования и хранения данных... позволит провести автоматизацию учета объемов добычи и оборота нефти, учета всех технических потерь, возникающих при обороте нефти. Новшество должно снизить различного рода потери при добыче, транспортировке нефти и исключить какие-либо криминальные схемы, время от времени возникающие при использовании мини-НПЗ нашей страны», — сказал Бозумбаев.

Помимо этого, минэнерго намерено начать выстраивать систему торговли нефтепродуктами через электронные торговые площадки с рынка сжиженного газа. «Мы предполагаем реализацию нефтепродуктов всех видов в ближайшие годы через электронные торговые площадки. Начинать хотим с реализации сжиженного газа», — сказал Бозумбаев.

Выбор рынка сжиженного газа в качестве «пилота» он объяснил тем, что «это — одно из направлений, где разница между экспортными ценами, такими как в Средней Азии и России, и ценами внутреннего рынка отличается в 5-7 раз на тонну».

«Поэтому понятно, что время от времени возникают вопросы на внутреннем рынке, лихорадит его, увеличивается теневой экспорт», — заметил министр.

По его словам, в существующий механизм распределения сжиженного газа вовлечены чиновники министерства энергетики, областных акиматов и руководители газоперерабатывающих заводов. По его словам, ведомство планирует до конца года внести изменения в законодательство с тем, чтобы поэтапно, начиная со следующего года, каждые шесть месяцев наращивать объем газа, реализованного через эти площадки.