В Алматы презентовали план развития СЭЗ «ПИТ» до 2020 года

Планируется обеспечить более привлекательные условия для привлечения инвестиций, якорных ТНК, высоких технологий.

В Алматы обсудили план развития СЭЗ «ПИТ» в рамках реализации послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В мероприятии приняли участие резиденты СЭЗ «ПИТ», представители вузов и НИИ РК, бизнес-сектора и стартапы.

В ходе встречи участникам были представлены результаты деятельности и планы развития Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» до 2020 года. Так, объем реализованных товаров (работ, услуг) по приоритетным видам деятельности компаний-участников СЭЗ «ПИТ» за весь период (2006-2016 годы) составил более 107 млрд. тенге. Объем вложенных частных инвестиций участниками СЭЗ «ПИТ» за весь период составил более 22,1 млрд. тенге. Совокупный объем налогов и других обязательных платежей компаний за весь период составил более 11,52 млрд. тенге (по данным налогового управления СЭЗ «ПИТ»).

В 2016 году было привлечено 23 новых резидента в числе которых такие компании, как ТОО «EPAM Kazakhstan» (ЭПАМ Казахстан), АО «Казтелепорт», ТОО «Күнделік (Kundelik)», ТОО «Региональные платежные системы», ТОО «Digital Management» и другие. Общий объем инвестирования 23-х новых компаний составил более 1,2 млрд. тенге. По данным на 01.02.2017 резидентами СЭЗ «ПИТ» является 161 компания. Общее количество рабочих мест составляет 3470.

Дальнейшее развитие СЭЗ «ПИТ» будет осуществляться в соответствии с приоритетами, обозначенными в послании. Особое внимание уделяется привлечению индустриальных специализаций в СЭЗ «ПИТ», в частности, путем создания центров технологического развития (центры компетенций) с якорными ТНК. Так, в партнерстве с лидирующей международной консалтинговой компанией McKinsey&Company создается центр компетенций по горно-металлургическому комплексу (ГМК). В ближайшее время ожидается запуск первого из четырех модулей по автоматизации и углубленной аналитике, для реализации которой будут использоваться облачные платформы компании Intellisense.io (Великобритания). Модуль будет заниматься разработкой и тестированием новых решений по «Индустрии 4.0» (полная дигитализация индустриального сектора). Также, на 2017 год намечен запуск остальных 3 модулей и создание модельного карьера, модельной обогатительной фабрики, на которых будет проводиться обучение специалистов новейшим технологиям. Это позволит значительно сократить затраты на производство и повысить эффективность использования оборудования.

Вместе с тем, ведется работа по запуску центра по новым материалам и аддитивным технологиям в партнерстве с Materia Inc. Технологическим партнером центра также является компания из России OСSiAl, обладающая патентами и правами на производство одностенных углеродных нанотрубок. Основные направления и задачи центра: производство алюминиевых порошков и сплавов на основе алюминиевых порошков, применение нового поколения полимеров, ПАВ, модификаторов вязкости(присадки) и т.д. Практические результаты работ центра будут широко использоваться в таких сферах экономики как, нефтегазовый сектор, горно-металлургический комплекс, автомобильная промышленность и специальное машиностроение, энергетический сектор, и др. Создаваемые центры будут способствовать развитию технологических компетенций с ориентацией на экспорт. Подспорьем для этого станут достигнутые АКФ «ПИТ» сотрудничества с технопарком «Сколково», Новосибирским академпарком, с инкубаторами в г. Минске, г. Екатеринбурге и др.

Наряду с этим, прорабатывается возможность формирования геологического кластера на базе СЭЗ «ПИТ», который будет способствовать комплексному решению стратегических задач в геологической отрасли: формирование геологической структуры мирового уровня (сертификация), создание кернохранилища, Big Data геоданных, сокращение финансовых затрат и времени на обработку геологических материалов и др. Основными партнерами геологического кластера являются АО «Казгеология» и Министерство по международной торговле Великобритании (UK Trade & Investment — UKTI). Достигнуты договоренности по использованию британского опыта внедрения стандартов «Индустрии 4.0» в ГМК.

Таким образом, на базе СЭЗ «ПИТ» будет проводиться целенаправленное скрещивание информационных технологий (ИТ) с базовыми отраслями промышленности, которые формируют значительный объем спроса на инновационные разработки. Важным инструментом АКФ «ПИТ» в данном направлении является предоставляемая недпропользователям возможность протестировать внедрение конкретных инноваций за счет обязательств по направлению 1% СГД на НИОКР. Так, в 2016 г. АКФ «ПИТ» заключил договора с недропользователями на сумму 1,156 млрд тенге и профинансировал 26 проектов на сумму 855 млн тенге. В текущем году ожидается значительная диверсификация, в частности, рассматриваются такие проекты, как новые материалы для 3D-принтеров.

В целях формирования критической массы инновационных компаний, АКФ «ПИТ» в рамках 63 шага плана нации реализует программу международной акселерации «Startup Kazakhstan». Основная задача данной инициативы заключается в привлечении местных и зарубежных стартапов (с фокусом на страны СНГ) с высоким экспортным потенциалом и с возможностью развития до крупных технологичных компаний. По итогам реализации Startup Kazakhstan к 2020 году планируется инкубировать 50 высокотехнологичных и экспортоориентированных стартап-компаний с участием частного капитала. Планируется, что доля частного капитала будет планомерно увеличиваться и в конечном итоге составит порядка 70%. В результате этих мер будут созданы до 200 высококвалифицированных рабочих мест в МСБ.

Комплексная реализация указанных мер позволит обеспечить более привлекательные условия для привлечения инвестиций, якорных ТНК, высоких технологий, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности текущих участников на внутреннем и внешних рынках.