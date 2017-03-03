В Казахстане будет внедрена информационная система учета нефти

На реализацию проекта потребуется около 2,7 млрд тенге.

В 2017 году начнется подготовительная работа по внедрению информационной системы учета нефти (ИСУН) для автоматизированного сбора, обработки, хранения, использования данных. К 2020 году система будет работать в полную мощь. Об этом на пресс-конференции в правительстве РК доложил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает Primeminister.kz.

Министр отметил, что в целях реализации поручений Главы государства, озвученных в послании народу Казахстана, ведомство намерено направить свой потенциал на внедрение высоких технологий. В связи с этим намечены шаги по технологическому обновлению. Одним из этих шагов является внедрение ИСУН. Новая система позволит провести модернизацию и автоматизацию учета объемов добычи и оборота нефти, учета всех технических потерь, возникающих при обороте нефти.

Этапы внедрения системы: 2017-2018 годы — создание, корректировка законодательства, 2018-2019 годы — внедрение, 2020 год — запуск. На реализацию проекта потребуется около 2,7 млрд тенге. Проект ИСУН включен в программу «Информационный Казахстан-2020».

Также К. Бозумбаев рассказал о том, что в ближайшее время министерство намерено активизировать программу «Интеллектуальное месторождение». Это, по его словам, позволит автоматизировать производство, увеличить добычу нефти на 2-5%, сократить расход материалов и оборудования до 10%, повысить энергоэффективность на 20%.

В планах Минэнерго — внедрение электронных торговых площадок для реализации сжиженного газа и электронной системы отчетности в Единой информационной системе охраны окружающей среды.

Кроме того, в 2017 году ведомство планирует разработать и утвердить правила подключения абонентов к газоснабжению. После чего прием и обработка заявок на подключение абонентов к газоснабжению будут вестись в онлайн-режиме.