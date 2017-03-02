60 сел Северного Казахстана планируется обеспечить оптоволоконной связью

Проект планируется реализовать уже в текущем году.

В 60 сел Северо-Казахстанской области планируется проложить волоконно-оптические кабели в текущем году. Об этом сообщил генеральный директор филиала АО «Казахтелеком» Алим Шукенов в ходе аппаратного совещания, передает Strategy2050.kz.

«В Северном Казахстане более 200 населенных пунктов нуждаются в охвате оптоволоконной связью. Данную работу планируется завершить до 2020 года. Уже в этом году в 60 сел области планируется проложить волоконно-оптические кабели», — сказал гендиректор.

По его словам, активное внедрение оптоволоконной связи обусловлено с необходимостью перехода всех инфраструктур в качественно новый формат работы с достижением передачи цифровой информации на большие расстояния на высокой скорости.

«Ставится задача обеспечить реализацию третьей модернизации Казахстана. А первый приоритет — ускоренная технологическая модернизация экономики, которая создается именно с применением цифровых технологий», — отметил А. Шукенов.

Он добавил, что для развития в стране таких перспективных отраслей, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, необходимо принципиально решить вопрос обеспечения населенных пунктов доступа к безопасной высокоскоростной связи.