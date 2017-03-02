Абаев прокомментировал объединение информационных систем МОН РК

По мнению министра информации и коммуникаций, инфраструктура МОН не в полной мере соответствует требованиям законодательства РК.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал предложение Министерства образования и науки (МОН) РК по поводу объединения 73 информационных систем ведомства в 4 платформы, передает Kazpravda.kz.

По словам Абаева, перенос систем в АО «НИТ» — это правильная инициатива, но для ее внедрения потребуется время.

«Мы проводили анализ и проверку архитектуры МОН, согласно которым имеющаяся инфраструктура не в полной мере соответствует требованиям законодательства РК. В частности, используется оборудование с большим процентом износа, тем самым увеличивается риск снижения отказоустойчивости, то есть свойства технической системы сохранят свою работоспособность после отказа одного или нескольких составных компонентов. В связи с этим перенос систем в АО „НИТ“ является обоснованной инициативой, но здесь необходимо учитывать этапность этого действия, так как потребуется планомерное наращивание инфраструктуры», — отметил он.

Вместе с тем в этом вопросе у министра вызвала сомнения корректность инициативы по переносу полной ответственности за информационную безопасность на АО «НИТ».

«Мы не очень поддерживаем эту идею, поскольку в соответствии с законодательством РК об информатизации, государственный орган-разработчик сам несет ответственность за информационную безопасность», — напомнил Абаев.

Зато два других предложения МОН — внедрение контроля посещаемости школ учащимися для получения актуальных сведений и консолидация бюджетных средств на услуги Интернета в школах — нареканий у Абаева не вызвали.

«При этом необходимо провести определенные мероприятия — через Минфин увеличить объем бюджетных средств в этом направлении, и мы ждем от МОН направления заявки с указанием адресов подключения пропускной способности и каналов связи», — добавил министр.