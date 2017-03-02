Бакытжан Сагинтаев поручил обсудить с общественностью предлагаемые IT-новшества в сфере образования

Все существующие информационные системы образования объединят в четыре платформы.

В ходе заседания правительства, на котором обсуждались перспективные IT-проекты в сфере образования, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил провести широкие общественные обсуждения и принять меры по устранению недостатков предлагаемых систем, передает Primeminister.kz.

В ходе заседания Министр образования и науки РК Е. Сагадиев презентовал четыре электронные платформы, в рамках которых планируется объединить все существующие информационные системы образования: национальная образовательная база данных, электронный дневник, облачная бухгалтерия и единая информационная система вузов.

Также по вопросу внедрения новых технологий в системе образования выступили министры и акимы Карагандинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей. Бакытжан Сагинтаев отметил, что все предлагаемые новшества требуют детальной проработки и широкого обсуждения среди педагогической и родительской общественности.

По итогам докладов министров и акимов премьер-министр поручил министерству образования и науки проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры по включению системы в программу «Цифровой Казахстан».

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.