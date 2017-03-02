Министр Казахстана обозначил задачи для обеспечения кибербезопасности страны

В приоритете — вопросы по сохранности персональных данных и аттестация систем, в которых хранятся БД.

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов на заседании правительства РК обратил внимание на такие вопросы, как использование отечественных алгоритмов шифрования данных, максимальное применение собственных программных продуктов (использование зарубежного софта, по его мнению, снижает уровень безопасности) и создание лабораторий по ИБ на базе вузов, передает Digital Report.

Озвученные министром меры предлагается принять в рамках подготовки к принятию госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы. Также планируется создать систему «Киберщит Казахстана», которая будет способствовать противостоянию киберпреступности.

Глава ведомства подчеркнул в своем выступлении, что именно образование сегодня дает толчок развитию индустрии ИКТ. Кроме того, он обратил внимание, что в приоритете сегодня вопросы по сохранности персональных данных и аттестация систем, в которых хранятся базы данных, а также «создание отечественных алгоритмов шифрования при передаче данных от конечных абонентских устройств к серверам информационных систем». «У нас в базе данных ЦОДа АО „НИТ“ будут храниться вообще все данные по республике. И, действительно, необходимо продумать серьезно сохранность этих данных. Конечно, есть стандартные процедуры по испытанию на соответствие требованиям информационной безопасности. Это вопрос аттестации соответствия систем для того, чтобы они могли сохранить информационные данные», — сказал Атамкулов.

Важным вопросом в республике остается и разработка отечественного ПО. Министр считает, что министерство образования с введением программ по созданию ИБ-лабораторий в вузах выступает движущей силой, так как «сегодня это нам дает возможность для развития софтверной промышленности». «Мы, как уполномоченный орган, будем в обязательном порядке рекомендовать и вести этот вопрос максимального использования отечественных программных продуктов. Потому что иностранное ПО априори снижает уровень безопасности и не позволяет обеспечить полный контроль над защищаемой информацией», — подчеркнул он.

Министр заверил, что ведомство со своей стороны готово оказывать активное содействие в создании лабораторий по информационной безопасности и примет участие во встрече на следующей неделе с представителями ИТ-сообщества республики. «Мы хотели бы использовать все возможности министерства образования — высшие учебные заведения, где должны быть созданы лаборатории по разработке ПО и программных продуктов по защите информации», — отметил он.