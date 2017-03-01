Суперакция: Samsung дарит 40 смартфонов за 8 женских качеств

Компания предоставляет представительницам прекрасной половины возможность выиграть идеальный подарок — стильный смартфон Galaxy A3 2017 года.

Samsung Electronics решила подарить женщинам весеннее настроение и приготовила для них весьма приятный сюрприз. Компания впервые проводит столь масштабный розыгрыш ценных призов — в количестве 40 (!) стильных смартфонов новой линейки Galaxy A в розовом цвете — и приглашает девушек принять участие.

Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте http://galaxy4you.kz (здесь же можно ознакомиться с правилами участия) с помощью своего аккаунта Facebook или Vkontakte. Затем участница выбирает одно из восьми положительных качеств, которое особенно характерно для нее. После этого состоится розыгрыш призов — по пять мобильных устройств по каждому качеству.

Результаты розыгрыша станут известны 18 марта.

Смартфоны серии Galaxy A 2017 года пользуются особой популярностью у молодых трендсеттеров, искушенных пользователей инновационных устройств.

Чем отличается новая А-серия?

Корпус из 3D-стекла и металла, плавные линии и отсутствие выступа камеры обеспечивают удобное и комфортное использование смартфона. Запечатлеть яркие моменты помогут основная и фронтальная камеры с высоким разрешением (до 16 Мп) и сенсором Light+, обеспечивающим точную фокусировку даже в условиях недостаточной освещенности. Снимать селфи стало еще удобнее — кнопку затвора можно установить в любом месте экрана, а сам дисплей используется в качестве вспышки. Управление стало еще проще — достаточно провести снизу вверх по экрану для того, чтобы настроить камеру либо выбрать понравившийся фильтр.

Новые смартфоны готовы к самым сложным испытаниям. Впервые в истории серии Galaxy A устройства имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать новинки в любых условиях, будь то дождь или бассейн.

Новые Galaxy A (2017) получили расширяемую память microSD объемом до 256 Гб, а также можно использовать вторую SIM-карту. Увеличилась емкость аккумулятора, помимо этого при необходимости смартфон можно в кратчайшие сроки подзарядить в режиме быстрой зарядки через порт UBS Type-C. Новые смартфоны серии Galaxy A теперь имеют функцию «Всегда активный экран» — можно просматривать время, события в календаре и непрочитанные уведомления даже если смартфон находится в спящем режиме.