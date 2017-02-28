ComPortal стал дистрибьютором Canon

Компания ComPortal получила статус официального дистрибьютора Canon CEE GmbH на территории Республики Казахстан.

Компания ComPortal расширяет свой дистрибьюторский портфель, подписав дистрибьюторский договор с компанией Canon CEE GmbH.

С момента своего основания в 1937 году Canon выросла в компанию мирового уровня и заняла прочные позиции в самых разнообразных сферах, в том числе на рынках решений для бизнеса, продукции для формирования и обработки изображений для индивидуальных потребителей, оборудования для ТВ-вещания и коммуникаций, медицинских систем и продуктов для промышленного сектора.

«Сегодня мы заинтересованы в партнерстве с вендорами, чей продуктовый портфель отвечает требованиям современного рынка. Canon является именно таким вендором. Подписание дистрибьюторского договора с Canon — стартовая точка для долгосрочного и успешного сотрудничества!», — комментирует генеральный директор ComPortal Кайрат Токишев.

Компания ComPortal — казахстанский дистрибьютор мировых производителей: HP Inc, Hewlett-Packard Enterprise, Dell, Acer, Tuncmatik, Microsoft, Oracle, Kaspersky Lab, Dr.Web, ESET, APC by Schneider Electric, ASUS.