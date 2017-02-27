Компания LG представила новый смартфон G6 с большим дисплеем FullVision, рассчитанный на работу одной рукой

Флагманский смартфон отличается новым соотношением сторон экрана, эргономичностью, минималистичным дизайном и высокой надежностью конструкции.

Компания LG Electronics (LG) 26 февраля представила новейший смартфон G6 с дисплеем нового формата, занимающего невероятно большую площадь корпуса и обеспечивающим кинематографическое качество изображения, широкоформатной камерой и многими другими инновациями. Модель G6 разработана с учетом пожеланий потребителей. Это классический смартфон премиального класса, предоставляющий пользователям все необходимые функции, среди которых особое место занимает большой экран, который удобно помещается в одной руке.

Большой дисплей, который действительно удобно держать в одной руке

Модель LG G6 оснащена дисплеем FullVision типа QHD+ (2880×1440 пикселей) с диагональю 5,7 дюйма. Впервые в мире в смартфоне применен дисплей соотношением сторон 18:9 (2:1). По сравнению с традиционным соотношением 16:9 формат 18:9 отличается увеличенной площадью экрана, что повышает качество восприятия при просмотре потокового видео и компьютерных играх. Покупатели модели LG G6 могут бесплатно загрузить на Google Play промо-коллекцию G6 Game Collection, содержащую шесть игр — Temple Run 2, Spiderman Unlimited, Cookie Jam, Genies & Gems, SimCity BuildIt и Crossy Road. Их общая стоимость превышает 200 долларов США. Игры рассчитаны на использование дисплея FullVision, а управление удобно выполняется одной рукой.

Экран больше, а держать его удобнее

Несмотря на огромный размер дисплея, смартфон G6 очень эргономичен. В отличие от других аппаратов с таким же размером экрана модель LG G6 отлично помещается в одной руке: большой дисплей не создает каких-либо неудобств. Группа исследователей под руководством д-ра Эндриса Фрейвальдса (Andris Freivalds) из Университета штата Пенсильвания и д-ра Джи Янг-гу (Ji Yong-gu) из Университета Ёнсе провела анализ эргономики смартфона LG G6. Испытывались такие показатели как равновесие корпуса, удерживаемого одной рукой, удобство выполнения различных действий, а также уровень усталости мышц при длительной работе со смартфоном. Во всех этих категориях модель LG G6 получила наивысшие оценки.

Привлекательный дизайн: смартфон состоит в основном из экрана

Смартфон LG G6 изготовлен из алюминия и стекла, белого, платинового и черного цветов. Модель отличается изысканным минималистичным дизайном и применением приятных на ощупь материалов. Матовая металлическая рамка по периметру телефона подчеркивает единство стиля. Стеклянная задняя панель сделана абсолютно плоской. На ней нет выступающей камеры, которую можно повредить. Рамка вокруг экрана максимально узкая. Ширину верхней рамки экрана удалось заметно уменьшить, разместив камеру, датчик и динамик в ряд вверху на лицевой части смартфона. Скругленные края корпуса существенно повышают надежность, эффективно снижая ударную нагрузку при падении.

Технология Dolby Vision — новый уровень восприятия изображений на мобильном устройстве

LG G6 — первый в мире смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision. При этом G6 поддерживает не только стандарт Dolby Vision, но и HDR 10. Оба этих стандарта позволяют работать с изображениями, имеющими расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range, HDR). Цветовой охват и яркость при этом заметно повышаются, а наиболее темные и светлые места выводятся с наилучшим качеством и высокой детализацией.

В связи с ростом как размеров экранов смартфонов, так и скорости мобильного Интернета компания LG приняла решение реализовать поддержку двух стандартов HDR, чтобы предоставить пользователям доступ к максимально возможному объему контента. Контент в формате HDR все более широко представлен на сервисах Netflix и Amazon. Теперь популярные программы можно просматривать на смартфоне LG G6 в настоящем HDR-качестве. Кроме того, на сервисе Amazon появляется все больше контента в кинематографическом формате 18:9, идеально подходящим для просмотра на экране QHD+ с таким же соотношением сторон.

Широкоформатная съемка не упустит ни одной детали

При съемке групп людей владельцам модели LG G6 не придется просить всех встать поплотнее, поменяться местами или вообще перейти на другое место. Чтобы все поместились в кадре, достаточно переключиться на широкоформатный режим съемки. Две 13-мегапиксельные камеры на задней стенке смартфона LG G6 (одна из которых — широкоугольная с углом съемки 125 градусов) позволяют выполнять панорамную съемку, недоступную для камер обычных смартфонов. В модели G6 имеется еще одна уникальная особенность: возможность плавного изменения фокусного расстояния от широкоформатного до стандартного даже при видеосъемке в формате 4К. Кроме того, 5-мегапиксельная фронтальная камера смартфона LG G6 имеет угол съемки в 100 градусов, что позволяет делать одиночные и групповые селфи, не пользуясь селфи-палкой. Широкоугольная камера устраняет искажения по краям, создавая более естественные изображения.

Снимайте в формате 1:1 и делитесь фото с друзьями

Для просмотра селфи, широкоугольных фотографий и фото, сделанных в новом режиме съемки «Square Camera» только что сделанные снимки сразу отображаются в отдельном окне, поэтому пользователю не потребуется заходить в галерею. В смартфоне G6 предусмотрена функция «Square Camera», которая делит экран формата 18:9 на два квадрата. Кроме того, камера смартфона LG G6 позволяет делать снимки формата 1:1, идеально подходящие для публикации в Instagram, Snapchat и другие социальные сети. Можно выбирать и другие соотношения сторон изображения: 4:3, 16:9 или 18:9. Пользователи могут также выполнять съемку в формате 1:1 в одном окне с последующим просмотром, редактированием и отправкой только что сделанных снимков в соседнем окне. Предусмотрено и создание анимированных GIF-файлов, содержащих от 2 до 100 отдельных кадров из галереи.

Готов к любым неожиданностям

Модель LG G6 способна выдержать самые сложные условия эксплуатации. Смартфон соответствует категории защиты IP68. Корпус полностью защищен от попадания пыли и допускает погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 мин. Если вы случайно уроните или ударите смартфон, то беспокоиться не о чем: конструкция LG G6 рассчитана на суровые условия работы.

При этом смартфон LG G6 не только отвечает всем требованиям международных стандартов, но и успешно прошел более жесткие испытания на работу при повышенных температурах и подтвердил свою устойчивость к повреждению острыми предметами. Впервые в практике компании LG в новом смартфоне реализована специально разработанная технология рассеивания тепла с использованием тепловой трубки. Для дополнительного улучшения теплоотвода инженеры компании LG разместили компоненты смартфона с наибольшим тепловыделением как можно дальше друг от друга.

Google Assistant приходит на помощь

Модель LG G6 поставляется с предустановленным приложением Google Assistant. Компания LG в тесном сотрудничестве с Google обеспечила отличную работу Google Assistant без необходимости выполнения предварительной настройки. Работа с приложением интуитивно понятна. Оно удачно интегрировано с другими приложениями LG, позволяя быстро получать ответы на вопросы, решать повседневные задачи, наслаждаться музыкой и видео, а также быстро и эффективно выполнять поиск информации на устройстве. Серверная часть приложения обладает искусственным интеллектом. Поэтому чем чаще вы пользуетесь приложением Google Assistant, тем больше оно узнает о ваших привычках и предпочтениях.

«Модель G6 — это новый визуальный образ и новые тактильные ощущения. Она объединяет большой экран и возможность работы со смартфоном одной рукой, — заявил Джуно Чо (Juno Cho), президент компании LG Electronics and Mobile Communications. — Компания LG является лидером в создании инновационных смартфонов. Мы превосходим ожидания потребителей в плане удобства и надежности».

Основные характеристики LG G6:

• Процессор: Qualcomm Snapdragon 821

• Дисплей: диагональ 5,7 дюйма, соотношение сторон 18:9 (2:1), тип QHD+ FullVision (2880×1440 / 564ppi)

• Память: оперативная память 4 Гб LPDDR4, постоянная память 32 или 64 Гб UFS 2.0, карта MicroSD (объемом до 2 Тб)

• Камера:

— Фронтальная 5-мегапиксельная широкоугольная (F2,2/100°)

— Задняя двойная: 13-мегапиксельная широкоугольная (F2,4/125°) / 13-мегапиксельная стандартная с оптическим стабилизатором OIS 2.0 (F1,8/71°)

• Батарея: 3300 мAч (несъемная)

• Операционная система: Android 7.0 Nougat

• Габариты: 148,9×71,9×7,9 мм

• Масса: 163 г

• Поддержка сетей мобильной связи: LTE-A 3 диапазон CA

• Подключения:

— Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac; Bluetooth 4.2 BLE; NFC

— Разъем USB тип C 2.0 (совместим со стандартом 3.1)

• Цвета: космический черный, ледяная платина, мистический белый

• Прочие характеристики: водо- и пыленепроницаемый корпус, сканер отпечатка пальца, UX 6.0, Dolby Vision, HDR10, Qualcomm Quick Charge 3.0, 32-разрядный ЦАП Hi-Fi Quad