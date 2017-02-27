В алматинских школах устанавливают оборудование для фильтрации интернета

В прокуратуре отмечают, что эта работа положительно оценена педагогами и учащимися, а также их родителями.

Прокуратура Алматы инициировала подписание с акиматом города и IT-компанией меморандума о взаимодействии в вопросе ограничения во всех школах города доступа к противоправным сайтам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы..

В 54 школах Алматы реализованы пилотные проекты «Контроль запрещенных сайтов в школах города» и «Виртуальная безопасность в школах», в рамках которых на безвозмездной основе установлено оборудование для фильтрации интернета. В прокуратуре отмечают, что эта работа положительно оценена педагогами и учащимися, а также их родителями.

«Есть целый пласт контента, с которым не должны сталкиваться дети. Сюда относятся ресурсы, направленные на нанесение себе умышленного вреда, пропагандирующие культ жестокости и насилия, к которым имеется свободный доступ пользователей на всей территории Республики Казахстан. К сожалению, такой опасный материал широко доступен подрастающему поколению. Помимо этого дети могут подвергаться влиянию баннерной рекламы на страницах, которые посещают. Рассчитывая на детскую наивность, мошенники часто торгуют поддельными продуктами и услугами, за которые дети расплачиваются онлайн. В целях защиты детей от негативной и опасной информации, возникла необходимость в фильтрации сетевого трафика в соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан», — сообщили в прокуратуре города.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.