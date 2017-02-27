Министр образования и науки рассказал о судьбе нашумевшего E-learning

Потрачено 30 млрд тенге, из которых 90% - расходы на оборудование.

На расширенном заседании МОН РК в Астане глава ведомства Ерлан Сагадиев подвел черту под историей с программой интерактивного обучения, передает Zakon.kz.

«Важно сказать о судьбе нашумевшего E-learning, чтобы эти разговоры, в конце концов, прекратились, — сказал он. — 30 млрд тенге действительно потрачено. Мы все проанализировали. Из них на оборудование потрачено 27 миллиардов, то есть 90%. Это серверы, интерактивные доски, компьютеры, связь, интернет в школах и лицензионные программы. Все это сегодня работает, устаревает. Мы знаем, что техника изнашивается, но она работает. А два миллиарда было потрачено на национальную образовательную базу данных (НОБД) и систему управления обучением (LMS)».

Оставшийся миллиард, по данным министра, потрачен на цифровые образовательные ресурсы, видео-лекции и интерактивные уроки.

«В принципе, они сегодня используются, бесплатно мы их даем всем школам, будем вшивать в серверы, которые стоят в школах, на онлайн-ресурсах висит. Ими можно пользоваться», — сказал он.

При этом министр отметил, что НОБД — «хребет» информационной системы будущего, в который государство продолжает вкладывать и развивать, потому как именно эта база позволит уйти министерству от бумажной отчетности. А вот система LMS устарела.

«Система требует денег, не работает на мобильных приложениях, надо писать ТЭО, — пояснил он. — Поэтому, если есть на рынке бесплатная программа, мы решили этой возможностью воспользоваться. Сейчас мы LMS меняем на электронный журнал, который внедряется».

Он также обратил внимание на цифровые образовательные программы (ЦОР) и сказал, что не видит смысла вкладывать государственные деньги в их разработку. Министр даже наглядно показал разницу между разработанными ЦОР министерства и ЦОР, разработанными частными компаниями. Последние, конечно, качественно отличались.

«ЦОРов на рынке очень много во всех странах. Они будут вкладываться. Мы проанализировали рынок, нашли компанию. С 2014 года этими ресурсами более тысячи школ пользуются, включая все Назарбаев интеллектуальные школы. У НИШ 50 тысяч интерактивных уроков. Поэтому мы считаем очень важным обеспечить доступ всех наших детей, особенно в сельских школах, к цифровым образовательным ресурсам высокого качества».

Напомним – 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.