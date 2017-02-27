Качество сотовой связи и интернета улучшат в Казахстане

При МИК РК существует оперативная группа, которая принимает жалобы на качество мобильной связи и своевременно их устраняет.

До конца 2017 года в Казахстане будет построено свыше 200 радиочастотных станций. Об этом в ходе пресс-конференции в правительстве РК сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Primeminister.kz. По словам министра, развитие интернета в Казахстане на сегодняшний день на очень высоком уровне. Почти во всех областных центрах работает мобильный интернет стандарта 4G, тогда как далеко не во всех странах есть 3G.

«Конечно, совершенству нет предела. Отдельные вопросы возникают. Мы этими вопросами занимаемся очень плотно. К примеру, сейчас строим радиочастотные станции по всему Казахстану. Это позволит перейти на цифровое телерадиовещание, а освободившиеся частоты мы передадим сотовым операторам», — сказал Д.Абаев. Тем самым улучшится качество сотовой связи и мобильного интернета, уверен министр.

Кроме того, глава ведомства напомнил, что сегодня при министерстве информации и коммуникаций существует оперативная группа, которая принимает жалобы на качество мобильной связи и своевременно их устраняет.