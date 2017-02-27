Интенсивность e-commerce в Казахстане выросла в два раза

Объем безналичных интернет-платежей в 2016 году составил 307 миллиардов тенге.

Казахстанцы все активнее вовлекаются в электронную коммерцию: в 2016 году для оплаты товаров и услуг на интернет-ресурсах было осуществлено порядка 33 миллионов транзакций, что более чем в 2 раза превышает показатель 2015 года.

По данным Ranking.kz, совокупный объем безналичных платежей, осуществленных через интернет-ресурсы, в 2016 году составил 307 миллиардов тенге, или в 3,4 раза больше объема годом ранее. Доля таких транзакций в общем объеме безналичных платежей выросла за год с 11% до 23%. Средний ежемесячный темп роста платежей через интернет-ресурсы за январь-ноябрь 2016 года составил 9,9%. В декабре прирост составил 42,5% на фоне активного шопинга казахстанцев на новогодние праздники.

В целом, популярность безналичных способов оплаты товаров и услуг в РК увеличивается. В 2016 году сумма безналичных платежей составила 1,32 триллиона тенге. Рост за год составил 59%. Для сравнения — в 2015 году рост составил всего 1,1%. Количество транзакций по безналичным платежам в 2016 году составило 105 миллионов единиц, или на 44% больше, чем было в 2015 году.

В 2016 объем розничной торговли в Казахстане вырос на 20,3%, до 8 триллионов тенге. Доля интернет-платежей в этом объеме выросла до 4%. В 2015 году объем розничной торговли оценивался в 6 триллионов тенге. При этом доля безналичных платежей в объеме розничной торговли составила 1,4%.