Определились победители nFactorial Challenge

Чемпионат мобильных приложений прошел в Казахстане с 21 января по 11 февраля.

С 21 января по 11 февраля в Казахстане прошел чемпионат мобильных приложений nFactorial Challenge. Организаторами мероприятия выступили Научно-образовательный фонд им. Академика Шахмардана Есенова и ZeroToOneLabs. Чемпионат прошел в Алматы, Караганде и Астане. В нем приняло участие более 270 разработчиков.

Победителями состязания стали Нурсултан Аскарбекулы, Бауыржан Орынбасар и Сакен Сыдыков. Все трое в качестве приза получат грант фонда для прохождения трехмесячной стажировки в Кремниевой долине (США), где будут изучать программирование и создание мобильных приложений.

«Это ценная возможность для любого программиста, и было сложно отбирать лучшего. Радует, что в конкурсе участвовали школьники, которые даже с небольшим багажом знаний и опыта представляли достойные идеи. Еще раз удостоверился, что самое главное богатство Казахстана — это человеческий ресурс. Благодаря таким конкурсам, надеюсь, в Казахстане появится хорошая платформа для развития IT индустрии», — поделился своими впечатлениями от конкурса Нурсултан Нурмуханов, координатор программ фонда им. Ш. Есенова, участвовавший в работе жюри.