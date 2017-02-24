Прямой эфир: PROFIT Retail Day 2017

Прямая видеотрансляция с конференции по умным технологиям в ритейле и сфере гостеприимства — PROFIT Retail Day 2017 в Алматы.

В Алматы начала работу третья ежегодная конференция PROFIT Retail Day. В программе мероприятия — самые актуальные вопросы использования информационных технологий в розничной торговле, гостиничном бизнесе и общепите. Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции.

Основная сессия:

Сессия «ИТ-меню на службе у гостеприимства» (начало — в 11:30):