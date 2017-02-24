На одном из объектов ЭКСПО будет создан технопарк

Он станет платформой для стартапов и инвесторов.

На одном из объектов международной выставки ЭКСПО будет создан технопарк, который станет платформой для стартапов и инвесторов. Об этом на сессии общего собрания Национальной академии наук РК заявил Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz.

По его словам, наука должна быть ориентирована на внедрение новых технологий: «Стоит задача по ускоренной технологической модернизации экономики страны. Правительство по моему поручению готовит программу „Цифровой Казахстан“ и стратегический план до 2025 года — „Национальную технологическую инициативу“. Важнейшей инфраструктурой для модернизации должны стать центры компетенций на базе вузов и крупных предприятий. Приоритетом должна стать адаптация имеющихся за рубежом передовых технологий. Такие центры уже кое-где создаются. На базе одного из объектов ЭКСПО будет создан крупный технопарк. Он должен стать платформой для привлечения стартапов и инвесторов со всего мира».

Президент также отметил, что выставка ЭКСПО дала всплеск разработкам в направлении энергии будущего.