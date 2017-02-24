Школы Казахстана переходят на электронный документооборот

В планах — полный переход на безбумажную отчетность, онлайн-контроль классов.

Свыше 3 800 школ Казахстана пользуются сегодня системой электронных школьных журналов «Kүнделік». Проект работает на территории 13 областей и городов Астана и Алматы. Сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций директор департамента информационных технологий Министерства образования и науки РК Алмат Ищанов.

По словам спикера, в системе находится 3 887 активированных школ, зарегистрировано порядка 2,5 млн. пользователей. Министерство работает над улучшением функционирования информационной системы, объединяя имеющиеся 73 информационные системы в 4 платформы: НОБД — вся административная информация по системе образования; электронный дневник — текущая успеваемость, академическая информация школ и ТиПО; облачная бухгалтерия — единая бухгалтерия всех организаций образования по стране; ЕСУВО — информационная система ВУЗов.

«Все системы будут поставлять информацию в 4 платформы и эти 4 платформы между собой будут обмениваться информацией. Таким образом, будет полная автоматизация документооборота. Что это даст? МОН РК получит возможность видеть каждую оценку, „домашку“ каждого ребенка, каждый поурочный план учителя. Это будут видеть и акиматы, областные отделы образования и, конечно же, родители. Каждую покупку, каждую проводку по бухгалтерии будут видеть акимат, облоно и попечительский совет школы. Это способствует эффективному планированию контингента детей, дефицит ученических мест, карты строительства школ. Полный переход на безбумажную отчетность, онлайн-контроль классов. Вся необходимая педагогическая информация преподавателя за все годы будет в личном кабинете учителя, что удобно для прохождения аттестации. Родители смогут видеть оценки, посещаемость, домашнее задание и прогресс ребенка в онлайн-режиме», — проинформировал Алмат Ищанов.