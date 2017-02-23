В Кыргызстане создадут аналитический центр борьбы с киберугрозами

В ближайшее время президентом республики будет подписан соответствующий указ.

В целях обеспечения национальной кибербезопасности в Кыргызстане будет создан аналитический центр борьбы с киберугрозами. В ближайшие дни должен выйти соответствующий указ президента страны. Кыргызская сторона ведет переговоры с российскими специалистами, и уже запущены в пилотном режиме некоторые программы, передает Digital Report.

Глава госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев подчеркивает, что сейчас работу по обеспечению кибербезопасности страны ведут специалисты ГКНБ и Совета обороны: «Насколько я знаю, президент в ближайшие дни подпишет соответствующие документы о создании аналитического центра. Нужно отметить, что обеспечение кибербезопасности требует больших средств и дорогостоящей техники».

Кроме того, государство планирует готовить своих специалистов по кибербезопасности. В первую очередь их ряды пополнят программисты, которых также не хватает в стране. Кыргызская Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг выступила с предложением о создании ИТ-академии на базе профессиональных лицеев. Как отмечает глава ассоциации Азиз Абакиров, на подготовку специалистов будет уходить один год: «Первая ИТ-академия уже работает на базе профессионального лицея № 98, этот опыт теперь нужно расширять. По нашим расчетам, ежегодно мы будем выпускать четыре тысячи программистов. Таким образом, к 2030 году должны подготовить 50 тыс. специалистов. Но пока нам не удается выполнять этот план».