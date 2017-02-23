В МОН РК рассказали о пилотном внедрении электронных дневников

В настоящее время ведутся переговоры с частным партнером и рассматриваются предложения по улучшению функционала системы.

22 февраля 2017 года состоялся брифинг Министерства образования и науки РК о развитии информационных технологий в сфере образования. В брифинге приняли участие директор департамента информационных технологий МОН РК Алмат Ищанов, директор юридического департамента МОН РК Нурсеит Байжанов и директор департамента дошкольного и среднего образования Жаныл Жонтаева.

Представители МОН РК рассказали о пилотном внедрении в Казахстане системы электронных дневников. 29 июня 2016 года казахстанским частным инвестором был представлен проект Концепции государственно-частного партнерства по проекту электронных журналов и дневников АИС «Күнделік». В соответствии с правилами планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденных приказом и.о. министра национальной экономики РК от 25.11.2015 г., МОН РК рассмотрена целесообразность проекта, он был направлен уполномоченным органам для получения отраслевых заключений. 9 августа проект концепции был направлен в министерство информации и коммуникаций РК, в НПП «Атамекен» и АО «Центр ГЧП». В соответствии с указанными правилами, МОН РК разместило извещение о реализации данного проекта ГЧП на интернет-ресурсе и в печатных изданиях, с указанием срока подачи заявок от альтернативных потенциальных партнеров, т.е. с 11.11.2016 г. по 11.12.2016 г.

В МОН РК сообщили, что в указанный в извещении период полноценных заявок (с приложением всех необходимых документов) от альтернативных потенциальных партнеров не поступало.

"В отношении ситуации с ТОО «Центр инновационных технологий «Өрлеу», подтверждаем, что заявка от данного потенциального партнера поступала. Письмом на 2 страницах от 18.08.2016 года ТОО «ЦИТ «Өрлеу» изъявило желание об участии проекте ГЧП. Однако, данная заявка не соответстует пп. 2. п. 138 правил. Семи обязательным разделам, которые должна содержать в себе заявка, соответствовали только два раздела. При этом самый главный раздел, который не представлен — это сам проект концепции от "ТОО «ЦИТ «Өрлеу». Более того, 4 ноября 2016 года, т.е. непосредственно перед публикацией извещения в СМИ, после обращений председателя НПО «Евразийская ассоциация предпринимателей» г-на Алдангарова и директора ТОО «Өрлеу» г-на Бельгибаева были даны разъяснения по двум вопросам (касательно законности 536 приказа «О пилотном внедрении системы электронных журналов и дневников» и относительно процедур 725 правил, утвержденных приказом МНЭ РК). Также на предмет соответствия действующему законодательству приказа МОН РК от 29 августа 2016 года «О пилотном внедрении проекта „Единая система электронных журналов и дневников учащихся общеобразовательных организаций“, сообщаем, что указанный документ вынесен в рамках апробации, а также тестирования системы, в целях изучения возможного результата и определения целесообразности перевода на постоянную основу. Таким образом, приказ не наделяет какое-либо лицо исключительным правом внедрения Единой системы, либо доминирующим положением и, как следствие, не направлен на совершение гражданско-правовой сделки», — завили в МОН РК.

Далее, согласно процедуре механизма ГЧП указанных правил, в адрес ТОО «Күнделік» было направлено уведомление об отсутствии заявок от альтернативных потенциальных партнеров и, в соответствии с правилами, МОН РК выпущен приказ об инициации прямых переговоров по проекту ГЧП. В настоящее время Kundelik.kz находится в инфраструктуре единого государственного оператора информационных систем АО «Национальные информационные технологии» в соответствии с законом РК «Об информатизации» от 1 января 2016 г.

На сегодня в системе находится 3887 активированных школ, зарегистрировано порядка 2,5 млн пользователей, из них 174006 учителей, 1467286 учеников и 854280 родителей. В системе работают все управления образования областей, г. Алматы и г. Астана. Зарегистрировано 156 из 177 городских и районных отделов образования.

В заключение представитель МОН РК отметил, что в настоящее время МОН РК находится на этапе прямых переговоров с частным партнером и рассматривает все предложения по улучшению функционала системы.