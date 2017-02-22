Глава Госкомсвязи Кыргызстана обвиняется в завышении тарифов на интернет

Рассматривается уголовное дело, связанное с деятельностью руководителя «Кыргызтелекома».

В Кыргызстане главу Госкомсвязи Бакыта Шаршембиева считают причастным к увеличению тарифов на интернет. Такие показания дал в суде один из фигурантов уголовного дела, связанного с деятельностью руководителя «Кыргызтелекома» Эмиля Ешеналиева, передает Digital Report.

Согласно показаниям, 1 августа председатель правления госоператора заключил заведомо невыгодный договор с компанией G.К.S.G о доступе к интернету на скорости 7 Гб/с с ежемесячной абонентской платой для каждой компании в размере $210 тыс. ($30 за 1 Мб/с). По словам свидетеля, именно по указанию Шаршембиева и был заключен этот контракт.

Глава Госкомсвязи опровергает выдвинутые обвинения: «По своей природе невозможно такое, чтобы госкомитет повышал цены. Мы не вмешиваемся в финансово-хозяйственную деятельность любого предприятия, мы не регулируем тарифы. У нас совсем другая работа. Просто есть некоторые заинтересованные люди, которые хотят дискредитировать меня и госкомитет. Я не могу говорить, кто это может быть, но пусть это останется на совести людей».