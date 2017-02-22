В Узбекистане готовятся дополнения в документ об инновационном центре

Эксперты и участники рынка ИКТ предлагают учесть интересы фрилансеров и региональных компаний, упростить механизмы импорта программного обеспечения.

В Узбекистане разрабатывается план создания Инновационного центра в академическом городке со статусом свободной экономической зоны (СЭЗ) для развития местных компаний в области разработки программных продуктов. Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан разработан проект указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному развитию и дальнейшему стимулированию сферы информационно-коммуникационных технологий и отечественного рынка программных продуктов», передает Digital Report.

Для более широкого общественного обсуждения проекта было проведено заседание экспертного совета с участием представителей государственных органов, ответственных за регулирование вопросов развития ИКТ, а также с национальными разработчиками. Ранее текст проекта обсуждался в онлайн-формате в телеграм-группе торговой промышленной палаты Республики Узбекистан (ТПП).

В текущем проекте указа есть недоработки, которые, по мнению потенциальных участников свободной экономической зоны, дублируют пункты постановления № 2042 «О мерах по дальнейшему усилению стимулирования отечественных разработчиков программного обеспечения» от 2013 года. Например, по мнению Бехзода Ботирова, заместителя директора SPP Marokand, документ в некотором роде дублирует ПП № 2042, в части электронной коммерции повторяется пункт об освобождении от обязательной продажи валютной выручки, поступающей от экспорта товаров. Также он поднял вопрос о том, что ИТ-предприниматели, не изъявившие желание находиться в СЭЗ, останутся за бортом.

«Почему бы не распространить льготы на всех? Как быть тем, кто работает в регионах? Почему мы забываем о другой стороне — фрилансерах? Многие из наших молодых разработчиков продают свои разработки, получают деньги через переводы, Webmoney, „Яндекс.деньги“. Они должны платить налоги, но как они будут платить при таких процентных ставках? Нужно прописать в постановлении: если фрилансер станет индивидуальным предпринимателем, то ему будут предоставляться налоговые льготы в размере 3%», — предложил он.

В свою очередь Азиз Мухитдинов, начальник управления информационных технологий министерства по развитию ИКТ Республики Узбекистан отметил, что постановление № 2042 было направлено на юридических, а не на физических лиц.

«Почему он не выстрелил? Мы обсуждали этот вопрос со специалистами: основные затраты компаний связаны с отчислениями в налоговую инспекцию и пенсионный фонд. По постановлению было много критики от фриланса, было несколько законодательных актов, которые требовали заключения контракта на каждую продажу. В новом проекте мы указали, что при продаже через интернет-магазины предприниматель полностью освобождается от заключения контракта. Второе — компания может стать резидентом зоны, зарегистрировать свой контракт и работать вне территории СЭЗ, например в регионах. Для расширения проекта нужна предварительная апробация, чтобы выяснить, оправдаются ли ожидания и цели», — пояснил он.

Лазиз Адхамов, основатель компании Top-Contact, подчеркнул, что действующие законы в области ИКТ, принятые на заре независимости страны, по-прежнему «крутятся вокруг дискеты». Он призвал упорядочить механизмы, регламентирующие ввоз программного обеспечения, которое «много лет растамаживается как ценные бумаги». Он также назвал неправильным наличие роялти (лицензионное отчисление) за ПО, купленное по подписке.

Алишер Шайхов, председатель ТПП, пообещал взять на вооружение поднятые вопросы и как можно быстрее найти им решение.