Малайзия поделится опытом с Казахстаном в создании безопасного киберпространства

Посол Казахстана встретился с исполнительным директором национального агентства «CyberSecurity Malaysia».

Малайзия поделится опытом с Казахстаном в создании в стране более безопасного киберпространства для обеспечения национальной безопасности. Об этом стало известно в ходе встречи посла Казахстана Данияра Сарекенова с исполнительным директором национального агентства «CyberSecurity Malaysia» Амирудин Вахабом, передает Strategy2050.kz.

Агентство является структурным подразделением Министерства науки, технологий и инноваций Малайзии (MOSTI). Его основная деятельность направлена на формирование и поддержку более безопасного киберпространства в масштабах страны для эффективной реализации национальных программ по устойчивому развитию и обеспечению социального благополучия граждан Малайзии. Отмечается, что в мировом рейтинге Индекса глобальной кибербезопасности в 2014 г. Малайзия заняла 3 место после США и Канады.

Д. Сарекенов проинформировал собеседника о послании Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в котором уделено большое внимание развитию цифровой экономики, как ключевого элемента новой модели экономического роста страны. В этой связи посол отметил имеющиеся перспективы сотрудничества с «CyberSecurity Malaysia» в изучении и применении успешного малазийского опыта по созданию безопасного киберпространства как важного условия обеспечения национальной безопасности.

По итогам встречи А. Вахаб заверил казахстанскую сторону о готовности оказать максимальное содействие в предоставлении необходимой информации и подготовке специалистов в данной сфере в рамках малазийской программы технического сотрудничества «MTCP». Кооперация с «CyberSecurity Malaysia» видится особенно актуальной в рамках реализации поручения Президента Казахстана по борьбе с киберпреступностью и созданию системы «Киберщит Казахстана».