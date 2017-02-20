В Астане прошел чемпионат по робототехнике

Цель мероприятия — стимулирования интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий.

18-19 февраля в Астане о прошел чемпионат по робототехнике, в котором приняли участие столичные школьники. Конкурс проходил по трем категориям: «гонки по линии», «выполнение заданий», «робосумо». Как отмечается на официальном сайте Астаны, цель мероприятия — реализация послания Главы государства народу Казахстана и стимулирования интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий. Организатором чемпионата является региональный научно-практический центр «Астана дарыны» управления образования г. Астаны совместно с международным общественным фондом «Білім инновация».

Всего на чемпионате было зарегистрировано 82 команды из 31 школы и лицеев столицы. В городской тур прошли 46 команд из 23 образовательных учреждений. Возраст участников — от 10 до 19 лет. Состав каждой команды состоял из двух спортсменов и одного робота.

По словам заместителя руководителя управления образования г. Астаны Ануара Жангозина, подобный чемпионат проводится впервые: «Данный чемпионат будет проводиться ежегодно. Планируя его, мы хотели определить, насколько он интересен для детей. И вот сегодня мы убедились в том, что этот чемпионат для них очень интересен, исходя из того, что заявок на участие было очень много. На первом этапе эти соревнования являются для нас показателем. В дальнейшем победители этих соревнований будут рассматриваться в качестве участников на республиканском уровне, а в будущем — представлять Казахстан на международной арене».

Чемпионат по робототехнике — это зрелищное соревнование, где юные программисты собирают и «оживляют» своих роботов, выполняющих задания.

Участник чемпионата Маргулан Жанай, ученик столичного лицея «Нур Орда», не скрывает того, что его работа должна попасть в тройку лучших: «Я благодарен организаторам чемпионата. Эти состязания очень полезны для всех детей. Во-первых, они помогают развивать мышление, математику, физику и логику. Во-вторых, помогут в будущем изучить более сложные программы и развить свои умственные способности».

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров чемпионата состоялась 19 февраля. Все участники чемпионата награждены сертификатами участников, а победители — ценными призами.