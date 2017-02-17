ComPortal стал дистрибьютором ASUS

Компания ComPortal получила статус официального дистрибьютора тайваньской компании ASUS Global PTE Ltd. на территории Республики Казахстан.

Компания ComPortal получила статус официального дистрибьютора тайваньской компании ASUS Global PTE Ltd. на территории Республики Казахстан.

Компания ASUS является крупнейшим производителем мониторов и уверенно занимает верхние позиции рейтингов мировых СМИ. Будучи лидером новой цифровой эры, ASUS предлагает широкую линейку продуктов, включающую материнские платы, видеокарты, оптические приводы, мониторы, ПК, моноблоки, серверы, мультимедийные устройства, беспроводные решения, сетевое оборудование. Все продукты ASUS отличают высокое качество и инновационность, они прекрасно подходят для современного дома и офиса. В 2016 году ASUS завоевала более 4 000 наград за лучшие решения в различных продуктовых категориях.

«В прогрессивно развивающейся конъюнктуре рынка незаменимы тесные дружеские и бизнес-отношения. Заключение партнерского договора с компанией ASUS предполагает именно такое сотрудничество. Мы нацелены на продуктивное и долгосрочное сотрудничество», — отметил Кайрат Токишев, генеральный директор ComPortal.

Компания ComPortal — крупнейший казахстанский дистрибьютор мировых компьютерных производителей и разработчиков программного обеспечения, таких как Hewlett-Packard, Dell, Acer, APC, Microsoft, Oracle, Kaspersky, Eset, Dr.Web.