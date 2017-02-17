Мурат Абенов возглавил комитет по ИТ НПП Атамекен

Утверждено новое наименование комитета и дополнительные функциональные направления деятельности.

В национальной палате предпринимателей состоялось заседание комитета информационно-коммуникационных технологий и «зеленой» экономики. Одним из основных вопросов было определение задач комитета и бизнес-ассоциаций соответствующих отраслей экономики по реализации третьей модернизации.

Как известно, посланием Президента были определены наиболее актуальные направления по созданию новых индустрий на основе цифровых технологий. Самыми перспективными из них выделены: 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы в обслуживании граждан, дальнейшее развитие коммуникаций, доступ к оптоволоконной инфраструктуре. Развитие этих сфер сможет обеспечить наиболее значимый импульс всем другим отраслям.

Решение этих задач невозможно без создания необходимых условий для эффективного взаимодействия научных организаций, вузов и наукоемких производств, поддержка инноваций и их быстрое внедрение. В то же время эти сферы остаются недостаточно эффективными, бизнес-структуры еще не совсем включены в тесное взаимодействие с научными центрами, не имеют максимального доступа к финансовым ресурсам и грантам. Остро стоит проблема с трансфертом технологий. Необходимо внедрение эффективных бизнес-моделей в инновационную сферу — от разработки, внедрения и до реализации потребителям товаров и услуг.

Одним из условий экономического роста является улучшение качества человеческого капитала. В системе образования необходимы серьезные преобразования, нацеленные на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации, формирование ИТ-знаний, финансовой и правовой грамотности. Актуальным вопросом остается создание условий для развития массового предпринимательства, в том числе и семейного предпринимательства. Для этого необходимо наличие единых системных подходов формирования интереса к предпринимательству, предпринимательского образования на всех уровнях от семейного воспитания, дошкольных учреждений, школ, колледжей, вузов и послевузовского образования.

Отдельной задачей бизнес-сообщества является пробуждение у молодежи интереса к предпринимательству и занятием бизнесом, особенно в сельской местности, где наиболее остро стоит вопрос с занятостью.

В этой связи повышается значение частных организаций образования, а это более 400 колледжей, полсотни университетов, тысяча детских садов, центров развития, дополнительного образования, тренинговых центров, курсов профессионального мастерства. В связи с ожидаемым высвобождение рабочих рук в сферах, где будут внедряться автоматизация, стоят задачи по созданию образовательной инфраструктуры по переобучению оставшихся без работы специалистов. И это невозможно реализовать без участия частных образовательных учреждений и бизнес-структур, занимающихся образовательной деятельностью, в том числе и через различные виды ГЧП.

В последние годы частные образовательные учреждения стали серьезной отраслью экономики. Они оказывают востребованные услуги для граждан, создают тысячи рабочих мест, приносят стабильные поступления в бюджеты. Эффективная деятельность этих организаций позволит решать наиболее актуальные задачи по формированию человеческого капитала.

Члены комитета высказали мнение о том, что вопросы внедрения инноваций, развития наукоемких производств, подготовки высококвалифицированных кадров для бизнес-структур, создание условий для эффективной деятельности частных организаций образования, формирования у молодежи предпринимательских навыков становятся очень актуальными и требуют системного подхода для дальнейшего развития.

Учитывая актуальность задач стоящих перед бизнес-сообществом в осуществлении модернизации экономики, члены комитета приняли решение включить к ранее имевшимся дополнительные функциональные направления деятельности:

— содействие развитию системы образования по подготовки кадров для бизнес-структур, в том числе вопросы совершенствованию предпринимательского и бизнес образования;

— продвижение в обществе предпринимательской культуры, создание условий для развития массового предпринимательства, привлечение молодежи к занятию бизнесом;

— развитие СМИ, медиа-пространства, интернета и издательского дела;

— содействие тесному взаимодействию научных организаций и наукоемких производств, внедрению инноваций в производство, защите интеллектуальной собственности, товарных знаков и авторских прав.

В связи с этим принято решение утвердить новое наименование комитета — комитет информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций. Председателем комитета единогласно избран Мурат Абенов.

Мурат Абенов — депутат мажилиса парламента 4-го и 5-го созывов, бывший вице-министр образования и науки, возглавлял совет директоров АО «Национальный центр подготовки кадров „Өрлеу“». Возглавлял национальную ассоциацию образования «SERPIN». Последняя должность — член правления национальной палаты предпринимателей, заместитель председателя правления НПП «Атамекен». Руководитель республиканского координационного совета социального проекта «Серпін».