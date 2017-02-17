Более 300 сельских школ ВКО оснастят новым интерактивным оборудованием
На эти цели из местного бюджета выделят 160 млн тенге.
По итогам прошлого учебного года качество знаний учащихся городских школ ВКО составило 60 %, тогда как сельские показывают результат ниже на 4%. Для того чтобы сократить эту разницу и облегчить работу учителей из отдаленных районов и внести в нее новые веяния образования, 341 школу области оснастят интерактивным оборудованием на 160 млн тенге, передает Strategy2050.kz.
На разницу в качестве знаний между городскими и сельскими школьниками, по сведениям областного управления образования, влияет кадровый потенциал и материально-техническая база учреждений. Поэтому предпочтение при распределении было отведено отдаленным, сельским, малокомплектным школам.
«О том, что разрыв между городскими и сельскими школами нужно устранять, говорил в своем Послании Президент страны. Судя по анализу, мы видим, что в нашем регионе присутствует разница. Сравнять и даже улучшить показатели планируется за счет оснащения школ новым интерактивным оборудованием, которое представляет собой коллекцию современного образовательного контента», — отметила руководитель управления образования ВКО Айжан Садыкова.
По ее словам, интерактивными ресурсами Bilimland учреждения образования региона планируется оснастить уже в текущем году. Ресурс включит в себя большой объем материалов по всем предметам школьной программы на казахском, русском и английском языках.
«Большая гамма интерактивных уроков, анимационных фильмов, созданных Натионал, сделает урок интереснее, познавательнее, а работу учителя значительно облегчит в поисках и подготовке материала. Также Bilimland включает диагностику учащихся, тестирование по темам», — подчеркнула А. Садыкова.