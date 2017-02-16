Лаборатория Касперского рассказала, как защитить детей от угроз в соцсетях

Дети начинают «жить» в соцсетях гораздо раньше, чем думают родители.

Согласно статистике «Лаборатории Касперского», 77% нежелательной интернет-активности казахстанских детей приходится на средства общения, подавляющую долю среди которых занимают социальные сети. Статистика приведена, исходя из данных облачного сервиса Kaspersky Security Network, и показывает усредненный показатель за январь 2016 — январь 2017гг по посещениям различных потенциально опасных интернет-ресурсов при включенном «Родительском контроле» на ПК в РК.

В среднем по миру этот показатель составил 63%, то есть юные жители Казахстана оказались одними из наиболее активных пользователей соцсетей. Однако именно там их подстерегает много опасностей. Эксперты выделяют несколько основных угроз, связанных с соцсетями. Например, дети могут случайно или намеренно попадать на страницы с контентом «для взрослых». Причем речь не только об эротике и порнографии, но и об информации про наркотики, суицид, а также сцены насилия или оружие.

Другая опасность — незнакомцы, с которыми дети в соцсетях идут на контакт легче, чем в реальной жизни. Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что в среднем у подростка 14-16 лет в социальной сети около 47 друзей, из которых он лично знает только 25. В таких случаях нельзя быть до конца уверенным, кто находится по другую сторону монитора — сверстник ребенка или взрослый злоумышленник. Ситуацию усугубляет то, что подростки часто публикуют в социальных сетях свой адрес или номер школы, указывают места, где бывают: в этом признались 55% опрошенных. Такая информацию позволит преступнику при желании легко найти их в реальной жизни.

Кроме того, в последнее время дети все чаще сталкиваются с кибербуллингом — унижением или даже травлей с помощью средств электронного общения.

Как узнать, что у ребенка что-то случилось в соцсетях? Эксперты «Лаборатории Касперского» выделяют несколько основных признаков:

— резкие перемены настроения без видимых причин;

— изменение стиля использования цифрового устройства и соцсетей (например, ребенок стал просыпаться ночью, чтобы выйти в интернет);

— резкое увеличение или уменьшение числа «друзей» в соцсети;

— появление «друзей» с большой разницей в возрасте;

— оскорбительные изображения и сообщения на странице ребенка;

— удаление страницы в социальных сетях.

Отмечаетя, что сами по себе эти признаки нельзя считать исчерпывающими, но, если вы заметили один или несколько из них у своего ребенка, это повод внимательнее присмотреться к его онлайн-жизни.

Чтобы помочь детям избежать угроз, подстерегающих их в социальных сетях, эксперты «Лаборатории Касперского» советуют поговорить с ними и рассказать, как стоит и как не стоит вести себя в интернете. Не рекомендуется публиковать слишком много личной информации, которой могут воспользоваться злоумышленники. Не стоит вступать в группы с потенциально опасным контентом, например, про оружие, наркотики, суицид. Нельзя переходить по ссылкам от неизвестных адресатов: заманчивые предложения могут вести на зараженные страницы. Наконец, объясните подростку, что в «друзьях» должны быть только те, кого он знает лично.

«Казахстан, с одной стороны, следует общемировым тенденциям в развитии интернета, и это не может не радовать. С другой, угрозы детям, связанные с интернетом в целом и соцсетями в честности, также становятся все более серьезными для маленьких казахстанских пользователей, — говорит Евгений Питолин, управляющий директор „Лаборатории Касперского“ в странах Центральной Азии и Монголии. — Наше исследование показало, что дети начинают „жить“ в соцсетях гораздо раньше, чем думают родители. А это значит, что про основы безопасной работы в Сети им нужно рассказывать уже сегодня, а не через несколько лет. Это очень важная миссия современных родителей — помочь ребенку развить навыки работы в Сети, научить его отличать реальность от выдумки и безопасное от опасного. Одна из необходимых мер здесь — установка защитного ПО, которое поможет оградить ребенка от угроз, когда взрослых нет рядом. Специально для защиты детей в Интернете в арсенале решений „Лаборатории Касперского“ есть отдельный продукт Kaspersky Safe Kids, а также модуль „Родительский контроль“ в Kaspersky Internet Security для всех устройств и Kaspersky Total Security для всех устройств. Эти программы помогают родителям контролировать время использования устройства, настраивать расписание доступа в интернет и получать отчеты о времени, которое ребенок тратит на свой гаджет. Кроме того, они защищают ребенка от просмотра взрослого контента, информируют родителей о признаках кибербуллинга, предоставляют статистику звонков и СМС и многое другое».