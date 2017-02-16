Кыргызтелеком запустит ЦОД для «Безопасного города» и e-правительства

Инициатором создания проекта «Безопасный город» еще летом 2014 года выступил кабинет министров республики.

Центр обработки данных, созданный «Кыргызтелекомом», презентуют 21 февраля. С его запуском в республике появится возможность развернуть такие сервисы, как е-правительство и «Безопасный город». По словам пресс-секретаря гостелекома, раньше в стране не было подходящей платформы для реализации этих двух программ, передает Digital Report.

Инициатором создания проекта «Безопасный город» еще летом 2014 года выступил кабинет министров республики. После ряда проведенных тендеров МВД Кыргызстана в 2015 году подало в суд на компанию «Стилсофт Бишкек», которая являлась победителем конкурса, по причине того, что правоохранительные органы страны не согласились с требованиями, предъявленными компанией.

В итоге в сентябре прошлого года власти решили разработку сервиса вести поэтапно и в рамках госбюджета. Так, мэрией Бишкека было выделено 30 млн сомов ($432 тыс.) на внедрение программы.