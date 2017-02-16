4G в села Казахстана проведут в два этапа

Согласно планам МИК РК, охват составит более 3,5 млн сельчан.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на пленарном заседании мажилиса рассказал, когда жителям сельской местности будет предоставлен высокоскоростной доступ в интернет, сообщает Kazpravda.kz.

В настоящее время МИК РК разрабатывает совместно с «Казахтелекомом» и «Транстелекомом» проект программы широкополосного доступа в интернет для сельских населенных пунктов.

«На первом этапе планируется в рамках государственно-частного партнерства обеспечить интернетом в течение двух лет 1290 перспективных сел. Это позволит до 2 миллионов сельских граждан обеспечить качественным интернетом. Сейчас до конца года мы планируем строительство радиочастотных станций. Мы планируем все районные центры страны обеспечить интернетом формата 4G. Работа в этом направлении продолжается, мы понимаем важность разрыва цифрового неравенства и в течение ближайших двух лет мы первый этап завершим», — сообщил министр.

В остальные села, а это порядка 4 тысяч сел планируется провести интернет ориентировочно с 2020 по 2025 год.

«На втором этапе мы рассматриваем вариант не протягивать оптоволокно, а с помощью новых технологий, в том числе спутникового решения. Государство понимает, что это больше социальный проект, потому что сейчас в селах оплачивать высокоскоростной интернет, наверное, проблематично. Таким образом, на первом этапе к Сети будут подключены более двух миллионов сельчан, а на втором — мы охватим 1,5 миллиона», — пояснил он.

Напомним, что о проведении в райцентры 4G-интернета до конца текущего года министр говорил на заседании, посвященном итогам деятельности МИК в 2016 году.