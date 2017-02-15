Старые казахстанские фильмы переведут с пленки в цифровой формат

КазНИИ культуры намерен внести свой вклад в достижение поставленных в послании задач.

КазНИИ культуры оцифрует национальную киноколлекцию и создаст виртуальную «Карту локализации историко-культурных объектов, а также мест всеобщего паломничества в Казахстане», которая будет представлена в электронном формате. По словам гендиректора института Андрея Хазбулатова, это делается для того, чтобы внести вклад в достижение задач послания Президента, передает Kazakh-tv.

«Послание Президента страны — это алгоритм дальнейших действий по усилению глобальной конкурентоспособности страны, интеграции в мировую экономику, укреплению казахстанского класса предпринимателей, созданию новых возможностей через непрерывное повышение качества человеческого капитала, а также дальнейшее укрепление единства и сплоченности нации», — отметил генеральный директор Казахского научно-исследовательского института культуры, заслуженный деятель РК, доктор философии ( PhD) Андрей Хазбулатов.

Он отметил, что сегодня развитие культуры и культурного потенциала относится к числу ключевых приоритетов развития многих народов и государств мира. Поэтому особый интерес в послании для творческой и научной интеллигенции представляет развитие социально-экономической сферы, цифровой индустрии, инновационных технологий и сферы туризма.

Лидер нации акцентировал внимание на развитии «Цифрового Казахстана» и поручил правительству разработать и принять отдельную программу. КазНИИ культуры намерен внести свой вклад в достижение поставленных задач. Институтом подготовлены проекты по оцифровке национальной киноколлекции и созданию виртуальной «Карты локализации историко-культурных объектов, а также мест всеобщего паломничества в Казахстане», которая будет представлена в электронном формате.