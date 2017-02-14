В Узбекистане участникам особой зоны в сфере ИКТ разрешат валютные расчеты

Текст постановления вынесен на всеобщее обсуждение, и до 23 февраля 2017 года каждый может внести свои предложения.

В Узбекистане впервые планируется создание свободной экономической зоны (СЭЗ) для бизнеса в сфере ИКТ. Участники «Инновационного центра информационно-коммуникационных технологий» (ИЦИКТ) получат беспрецедентные преференции, отсутствие которых, по мнению игроков ИТ-рынка, на данный момент сдерживает развитие всей ИКТ-отрасли страны, в частности — возможность валютных расчетов, передает Digital Report.

«Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий» (ИЦИКТ) в виде свободной экономической зоны (СЭЗ) появится в Узбекистане на территории университета Инха в Ташкенте (филиал южнокорейского ИТ-вуза в стране). Это первая СЭЗ для ИТ-компаний в республике. Ее создание предусмотрено проектом указа президента Узбекистана «О мерах по развитию и дальнейшему стимулированию сферы информационно-коммуникационных технологий и отечественного рынка программных продуктов». Планируется, что зона будет существовать до 2030 года с возможным продлением статуса.

Ожидается, что ИЦИКТ предоставит необходимые технические и финансово-экономические условия для стимулирования производства программных продуктов и программно-аппаратных комплексов на экспорт, будет привлекать инвестиции для реализации конкурентоспособных проектов в сфере ИКТ как для внутреннего, так и внешних рынков.

Кроме того, ИЦИКТ будет оказывать поддержку в реализации проектов и инновационных идей предпринимателей и одаренной молодежи в области информационных технологий. Университет Инха в Ташкенте уже обладает опытом в этом направлении.

Участники СЭЗ смогут воспользоваться упрощенным порядком налогообложения, в том числе для работников. По сути, это предполагает:

— освобождение от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа на весь период функционирования СЭЗ (до 2030 года);

— право осуществлять в пределах своих поступлений от экспорта товаров (работ, услуг) расчеты и платежи в иностранной валюте на территории Узбекистана, включая выдачу заработной платы работникам в наличном или безналичном виде и выплату дивидендов;

— право экспорта работ и услуг, связанных с производством и сопровождением (обслуживанием) ПО, за иностранную валюту через онлайн-магазины без наличия экспортного контракта;

— освобождение от обязательной продажи валютной выручки, поступающей от экспорта товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) ими в рамках деятельности в СЭЗ ИЦИКТ;

— освобождение до 1 января 2030 года от таможенных платежей (кроме таможенных сборов) за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в Республике Узбекистан.

Пункты 2–5 являются беспрецедентными для Узбекистана.

Текст постановления вынесен на всеобщее обсуждение, и до 23 февраля 2017 года каждый может внести свои предложения. Пока что общественное рассмотрение идет медленно. Так, по мнению известного в стране ИТ-специалиста и блогера Евгения Скляревского, вне проекта остались вопросы электронной коммерции, интернет-банкинга, виртуальной валюты, легализации и организации аутсорсинга для получения заказов из-за рубежа, легализации размещения мобильных приложений и возможности получения платежей, поступающих от мобильных приложений, без решения которых развитие инновационного центра будет затруднено.

Руководитель крупной интернет-студии, пожелавший остаться неизвестным, пояснил Digital.Report, что для стимулирования ИКТ-сектора не обязательно создавать отдельную СЭЗ, хотя и это может дать хороший толчок развитию сектора. «Проблемы ИТ-отрасли лежат на поверхности. Достаточно решить их, и одно это придаст мощный стимул для местных разработчиков ПО», — говорит он.

Местный разработчик программного обеспечения Дмитрий Ким, работающий на аутсорсинге, рассказал, что сегодня ИТ-компании легально не могут платить конкурентоспособные зарплаты программистам, так как это чревато для них слишком большими налоговыми отчислениями. Особый режим в СЭЗ может помочь в решении этой проблемы. И пока госсектор не может платить высокие зарплаты, талантливые программисты в стране долго не задерживаются, уезжают или работают по аутсорсингу на иностранные компании. Поэтому на рынке постоянный дефицит ИТ-кадров.

Один из участников обсуждения — Элбек Рискиев пишет, что сначала надо устранить существующие проблемы. «Элементарно, будут ли, хотя бы, устранены препятствия для получения на счета в местных банках оплаты в валюте от иностранных заказчиков? Сейчас банки, по существующим правилам, просто не принимают такие платежи без контракта/трудового соглашения (для физлиц), подписанного обеими сторонами. Надо корректировать этот момент в законодательстве», — высказывается он. Как говорилось выше, проблему валютных платежей для участников СЭЗ во многом предполагается решить.