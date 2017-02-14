Генпрокуратура РК создаст мобильное приложение для предпринимателей

Приложение станет помощником бизнесменов — предприниматели смогут проверить любого проверяющего и в два клика пожаловаться на него.

На базе информационного сервиса Рravstat.kz будет создано мобильное приложение для предпринимателей. С помощью него бизнесмены смогут уточнить обоснованность проверок на своих предприятиях и пожаловаться на любой регулирующий их деятельность орган. Об этом рассказал на коллегии надзорного ведомства глава комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры РК Багдат Мусин, передает Today.kz.

«До конца марта мы приложение запустим и будем „раскачивать“ его в социальных сетях. Это приложение станет помощником бизнесменов. Предприниматель сможет проверить любого проверяющего и в два клика пожаловаться на него. Это будет очень простое приложение», — заверил Мусин.

В настоящее время подобная услуга уже действует на сайте Рravstat.kz. Но за три года сервисом воспользовались только 55 тысяч человек.

«На сайте есть все проверки. Любой предприниматель может вбить в специальную строку номер проверки и установить, законна ли она, сколько человек могут к нему прийти, в какой день, проверить фамилии проверяющих. Если хотя бы в одном из пунктов есть нарушения, предприниматель оформляет жалобу и на место незаконной проверки выезжает мобильная группа генеральной прокуратуры», — рассказал о работе сервиса Багдат Мусин.

Он отметил, что представители бизнеса не знают об этой услуге.

«Предприниматели не пользуются своими правами. 55 тысяч пользователей сервиса — это капля в море. Мы проведем ребрендинг и сделаем эту услугу более простой и доступной. Мобильные группы, как показала практика, работают хорошо. На этом сервисе уже сейчас есть карта, где проходили проверки и какие нарушения обнаружены. Потребители услуг тоже могут пользоваться этой картой при выборе магазинов, ресторанов, мест отдыха», — пояснил начальник комитета.

Кроме того, он сообщил, что сейчас в прокуратуре разрабатывается программа, которая будет самостоятельно определять и назначь проверки бизнеса.

«В прошлом году в Казахстане было проведено 100 тысяч проверок — это очень много. Разрабатывается программа, которая будет учитывать риски бизнеса, прошлые проверки, программа будет анализировать опросы, мнения в соцсетях и самостоятельно принимать решения о нужности и обязательности проверки», — проинформировал Мусин.

Напомним, 25 января Багдат Мусин был назначен председателем комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Ранее он занимал должность председателя правления АО «Казпочта».