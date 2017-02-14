Соцсети могут обязать хранить в Казахстане информацию о гражданах страны

Такая мера позволит МВД быстрее реагировать на вовлечение детей и подростков в опасные группы в социальных сетях, считают в полиции.

В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК глава МВД предложил обязать владельцев социальных сетей хранить в Казахстане информацию об отечественных пользователях или обязать соцсети работать только через казахстанских провайдеров. Как сообщил Калмуханбет Касымов, это поможет обезопасить подростков от суицидальных групп, передает Today.kz.

«ВКонтакте» находится в России, Facebook и Instagram — в США. Здесь выход должен быть такой: мы должны в законодательном порядке обязать владельцев, чтобы все данные на казахстанских пользователей держать в Казахстане или же обязать их работать в Казахстане через казахстанских провайдеров. А так пока по каждому случаю через прокуратуру запрос дойдет, разные законодательства. Представляете, как долго мы исполняем эти запросы«, — обратился к парламентариям Касымов.

В 2016 году, по словам Касымова, были проведены 44 досудебных расследования по фактам попыток суицида среди подростков. В начале года была зафиксирована волна вовлечения казахстанских подростков в «группы смерти».

«Это началось в январе-феврале: на сегодня зарегистрировано 63 случая вовлечения несовершеннолетних. 15 детей нанесли себе всевозможные ранения. Сообщения нам поступают от родителей, учителей, преподавателей и родственников. Мы по всем фактам проводим проверку», — отметил глава МВД.

По информации главы МВД Казахстана, за последние 15 лет в регионах не открыто ни одной спецшколы для несовершеннолетних правонарушителей.