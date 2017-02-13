В 2016 году СП Tele2 и Altel вышло на прибыль 9 млрд тенге

Общая абонентская база превысила 6 миллионов пользователей.

СП Tele2 Казахстан и Altel озвучило результаты IV квартала 2016 года. Размер абонентской базы компании вырос на 55300 в сравнении с аналогичным показателем III квартала (ввиду существовавших различий в учетной методологииTele2 и Altel, здесь и далее по тексту не приводятся сравнения с аналогичными показателями 2015 года), и составил 6439746 пользователей.

Общий доход СП за IV квартал 2016 года составил 26,5 млрд тенге (рост 15% в сравнении с 3 кв. 2016 года), а по результатам 2016 г. — 91,7 млрд тенге. Абонентская выручка компании в октябре-декабре 2016 года составила 20,5 млрд тенге (19% рост в сравнении с III кварталом 2016 года), а всего в 2016 году — 70,3 млрд тенге.

EBITDA за отчетный период составила 3,5 млрд тенге (9% рост в сравнении с III кв. 2016 года), по результатам 2016 года — 9 млрд тенге. Наибольшее влияние на изменение этого показателя в IV кв. оказывали продолжающаяся интеграция Тele2 и Altel, а также увеличение операционного масштаба.

Общий объем голосовых сервисов в 2016 году составил 15 млрд минут, а объем переданных данных в сети СП составил 342 Пб, продолжив уверенный рост. Совокупный объем передачи данных за IV кв. прошлого года составил 110 Пб (рост 29% в сравнении с III кВ 2016 года).

Как отметили представители компании, основными приоритетами СП по прежнему является интеграция сетей Tele2 и Altel, которая уже успешно завершена в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, и по планам должна закончиться в III кв. 2017 года. Другим приоритетом развития СП является удержание технологического лидерства в области предоставления мобильного интернета в стандарте 4G, для чего компания продолжает увеличивать покрытие и наращивать скорость передачи данных.

«Нашей первоочередной задачей по-прежнему остается интеграции компаний и сетей. 2016 год мы, как планировали, закрыли с увеличенной абонентской базой и с ростом всех основных показателей. В ближайшие годы мы планируем оставаться самым быстрорастущим оператором в стране. По доле рынка СП Altel и Tele2 по-прежнему на третьем месте, но в долгосрочном периоде мы видим себя вторым игроком на рынке. 2016 год изменил ситуацию на рынке: 4G — теперь не эксклюзивная технология. Мы смотрим на то, как наши конкуренты развиваются в этом направлении, запускают 4G, строят сети, чтобы догнать нас. Однако на это потребуется очень много времени. Наше преимущество — это более качественная сеть, поэтому мы продолжаем инвестировать в строительство сети и улучшении ее пропускной способности для того, чтобы удерживать технологическое лидерство. Только за прошлый год увеличили количество базовых станций с технологией 4G в нашей сети на более чем 30%», — прокомментировал результаты Роман Володин, председатель правления СП Tele2 и Altel.