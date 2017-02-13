PROFIT Retail Day – А ваш бизнес готов к технологиям?

Инновации, которые способны сделать продажу товаров и услуг лучше и эффективнее, увеличить число клиентов и повысить их лояльность – все это на PROFIT Retail Day 2017.

24 февраля в Алматы пройдет третья ежегодная конференция PROFIT Retail Day — умные технологии в ритейле и сфере гостеприимства. Основной фокус мероприятия — информатизация в сфере продаж, цифровизация услуг, «умное» гостеприимство. Мы будем обсуждать те инновации, которые способны сделать продажу товаров и услуг лучше и эффективнее, увеличить число клиентов и повысить их лояльность.

В этом году в формате PROFIT Retail Day 2017 мы предусмотрели изменения, которые позволят каждому участнику получить максимально полезную информацию. В первой половине конференции пройдет две параллельные сессии:

— «Магазин будущего: идем по приборам». Здесь мы обсудим вопросы автоматизации и ее преимущества; способы максимально «безболезненно» реализовать умный торговый зал, умный склад, умное снабжение; преобразование торговли в мультисервисный бизнес; контроль и повышение эффективности персонала посредством ИТ; использование аналитики и ее возможности.

— «ИТ-меню на службе у гостеприимства». Эта сессия будет полезна для всех, кто занят в гостиничном и ресторанном бизнесе и хотел бы сделать его еще более прибыльным за счет внедрения ИТ. Какие насущные проблемы сегодня имеются в сфере гостеприимства и как можно избавиться от них при помощи инноваций? Это ключевой вопрос сессии. Мы расскажем о важности принятия решений на основе данных и о том, почему современный бизнес нуждается в аналитике; обсудим гаджеты для удобства обслуживания гостей и новые возможности мобильности; покажем примеры того, насколько важна связь с клиентами и как ее наладить.

Кроме того, в рамках конференции выступят представители крупнейших мировых вендоров и эксперты, которые поделятся своим мнением о том, чего сегодня ожидать ритейлу от ИТ. В программе PROFIT Retail Day 2017 мы собрали интересные доклады и кейсы: первый реализованный в Казахстане проект по Power BI в сети пивных баров; доклад SAP по теме онлайн коммерции; реализованный кейс по управлению складами; доклад по системе лояльности, внедренной в международной сети отелей.

Модераторами конференции выступят Николай Гегамов и Максим Жунусов.

Николай Гегамов — признанный профессионал в области ИТ для ритейла. В разные годы возглавлял ИТ-подразделения в крупных международных розничных сетях, внедрил первый в России полноценный 4pl-проект. Автор множества статей и публикаций по внедрению проектов в ритейле.

Максим Жунусов — будет модерировать сессию «ИТ-меню на службе у гостеприимства». Максим — генеральный директор и соучредитель компании ISMG Trade Kazakhstan (франчайзи Harat’s Irish Pub). Представитель франшизы сети ирландских пабов Harat’s в Казахстане, соучредитель Harat’s Irish Pub в Алматы.

Если вы хотите узнать, как сохранить существующих и привлечь новых клиентов посредством цифровых технологий, как эффективнее управлять бизнесом и развить его, PROFIT Retail Day 2017 — для вас! Регистрация на конференцию уже началась.