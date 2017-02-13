В центрах обслуживания населения из-за сбоя недоступен ряд услуг

Работы по восстановлению работоспособности базы данных начаты АО «Национальные информационные технологии».

Сегодня в 08.00 утра зафиксирован сбой в государственной базе данных «Регистр недвижимости» Министерства юстиции РК, в связи с чем в центрах обслуживания населения в настоящее время недоступен ряд услуг.

Как отметили в пресс-службе АО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“», работы по восстановлению работоспособности базы данных начаты АО «Национальные информационные технологии» сразу после выявления неполадок.

На текущий момент в ЦОНах недоступны следующие услуги:

— Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество;

— Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;

— Выдача технического паспорта объектов недвижимости;

— Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;

— Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;

— Выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

— Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;

— Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество;

— Выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества;

— Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан;

— Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

— Назначение жилищной помощи;

— Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан.

Отметим, что услуга по регистрации граждан РК по месту жительства включает в себя как постоянную, так и временную регистрацию. Таким образом, услуга по регистрации граждан станет доступной только после устранения неполадок в базе данных.

В АО «Национальные информационные технологии» сообщили, что внеплановые работы по государственной базе данных «Регистр недвижимости» будут проводиться в течение ближайших 24 часов. По этой причине услуги не будут доступны через портал электронного правительства и в отделениях госкорпорации «Правительство для граждан».

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим население отнестись к ситуации с пониманием. Со своей стороны АО „Национальные информационные технологии“ делает все возможное для скорейшего восстановления работоспособности базы», — прокомментировали ситуацию в АО НИТ.