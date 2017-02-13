При этом рынок электронных платежей в стране развивается с трудом.

В Узбекистане внедрили возможность оплаты по QR-коду. Теперь покупки и другие расчеты можно делать с помощью приложения на смартфоне, к которому привязана пластиковая банковская карта. О новшестве объявил национальный оператор платежной системы Uzcard, передает Digital Report.

По мнению финансистов, новый способ оплаты будет более удобен, как для продавцов, так и для покупателей. Все покупки можно совершать без пластиковых карт, которые заменят смартфоны, и без использования торгового терминала, надобность в котором отпадет в магазинах. Кроме того, повысится уровень безопасности карточных данных, так как не будет потребности в передаче карты продавцу или указывания ее реквизитов в интернет-магазинах.

При этом рынок электронных платежей в стране развивается с трудом. Как сообщалось ранее, в Узбекистане пока отказались от идеи перевести все социальные выплаты на банковские пластиковые карточки из-за нехватки в стране банкоматов.