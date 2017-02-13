11 жамбылских объектов образования будут обеспечены кабинетами робототехники

В будущем во всех школах области планируется увеличивать количество таких проектов.

В школах Жамбылской области уделяется большое внимание открытию кружков робототехники. Для сбора различной техники в группах созданы благоприятные условия, имеется необходимое оборудование и детали. Дети конструируют самодвижушиеся роботомашины, движущуюся технику, используя специальную программу с применением конструктора, передает Strategy2050.kz.

В акимате Жамбылской области сообщили, что кружки по робототехнике действуют в шести образовательных центрах региона: «Учебные программы знакомят детей с основами физики, математики, программирования, электроники и микропроцессорных систем. Конструирование и моделирование позволяет развивать у детей мелкую моторику, усидчивость, приобрести навыки работы в команде».

Специальный проект, организованный с целью расширения кругозора подрастающего поколения, уже реализован в Байзакском, Жуалынском и Жамбылском районах. Кроме того, около 100 учеников занимаются роботостроением в Таразском техническом творческом центре. В будущем во всех школах области планируется увеличивать количество таких проектов.

Сообщается, что областное управление образования в новом учебном году должно обеспечить кабинетами робототехники как минимум 11 объектов образования. Особое внимание будет уделено детям школьного возраста сельской местности по ознакомлению современными технологиями робототехники.